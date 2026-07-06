Πήρε λιονταρίσια πρόκριση μέσα στο Αζτέκα και συνεχίζει να ονειρεύεται η Αγγλία

Βγήκε νικήτρια από ματς-θρίλερ και συνεχίζει να ονειρεύεται κούπα η Αγγλία!

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο εμβληματικό Αζτέκα, η ομάδα του Τούχελ επιβλήθηκε με 3-2 του Μεξικού, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στην προημιτελική φάση του φετινού Μουντιάλ, εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νορβηγία (12/7, 00:00, Μαϊάμι)!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 1,5 λεπτό (36', 38') για να κάνει το 0-2, με τους Μεξικανούς να μειώνουν σε 2-1, μέσα ένα τρελό 8λεπτο! Ο Κουάνσα άφησε την Αγγλία με παίκτη λιγότερο από το 54', όμως στο 60΄ο Γκόρντον πήρε πέναλτι και ο Κέιν έκανε το 1-3 με το 6ο γκολ του στη φετινή διοργάνωση, πριν οι Μεξικανοί μειώσουν ξανά στο 69' με πέναλτι του Χιμένες, πιέζοντας ασφυκτικά αλλά χωρίς αποτέλεσμα στην «τελική ευθεία».

Βασικός και μέχρι το 79' αγωνίστηκε για το Μεξικό ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, δεν μπήκε στο παιχνίδι ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ράις να παίρνει κίτρινη κάρτα πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού και με την αναμέτρηση να είναι αμφίρροπη στο 10λεπτο, με αμφότερες τις ομάδες να προσπαθούν να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων!

Η πρώτη πραγματική ευκαιρία για γκολ ήταν για τους Μεξικανούς και ήρθε στο 13’, όταν ο Χιμένες έπιασε εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι, αναγκάζοντας τον Πίκφορντ σε μεγάλη επέμβαση, χαμηλά στην αριστερή του γωνία! Από την άλλη, η πρώτη καλή στιγμή για την Αγγλία ήρθε στο 26’, με τον Ράνγκελ να έχει απάντηση σε διαγώνιο και συρτό σουτ του Γκόρντον.

Στο 32’ ο Ρόμο βρήκε λίγο χώρο και δοκίμασε μακρινό σουτ, με την μπάλα να φεύγει πολύ ψηλά, ενώ τελικά το σκορ άνοιξε στο 36’ και ήταν οι Άγγλοι εκείνοι που πήραν το προβάδισμα! Σε μια φάση που ξεκίνησε από τα χέρια του Πίκφορντ, ο Σάκα βρέθηκε συνέκλινε από τα δεξιά και έβγαλε «γλυκιά» σέντρα, την οποία εκμεταλλεύτηκε με κεφαλιά του ο επερχόμενος Μπέλιγχαμ, για να «γράψει» το 0-1! Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Άγγλοι έκλεψαν την μπάλα αμέσως μετά από τη σέντρα του Μεξικού και ο Μπέλιγχαμ συνεργάστηκε άψογα με τον Κέιν, κάνοντας το 0-2 και «παγώνοντας» τελείως το Αζτέκα!

Ωστόσο, το Μεξικό όχι απλώς δεν κατέρρευσε, αλλά κατάφερε να αντιδράσει άμεσα, αφού στο 42’, μετά από μια εκτέλεση φάουλ, ο Κόνσα στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστρωσε την μπάλα στον αμαρκάριστο Κινιόνες, ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση για να μειώσει σε 1-2! Μάλιστα, πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι έχασαν και ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν, με ένα σουτ του Χιμένες να περνά ελάχιστα άουτ και με τον Πίκφορντ να αποκρούει εντυπωσιακά μια κεφαλιά του, ενώ στο 45’+4’ ο Μπέλιγχαμ έκοψε με σωτήρια προβολή του τον Μόντες, ο οποίος ήταν έτοιμος να σκοράρει από πολύ κοντά!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Αγγλία να μπαίνει πιο δυνατά και να έχει δοκάρι στο 49’, μετά από ένα δυνατό σουτ του Μπέλιγχαμ, όμως στο 51’ έμεινε με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κουάνσα έκανε πολύ επικίνδυνο τάκλιν στον Γκαγιάρδο και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Τούχελ βρήκε τρίτο γκολ στο 58’, όταν μετά από μια φάση η οποία ξεκίνησε από δυνατό βολέ του Πίκφορντ, ο Γκόρντον μπήκε στη μεγάλη περιοχή και ανατράπηκε από τον Ράνχελ, παίρνοντας το πέναλτι. Ο Κέιν ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, κάνοντας το 1-3 με το 6ο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ!

Ωστόσο, στο 69’ οι Μεξικανοί ξαναμπήκαν στο ματς, με τον Κέιν να κάνει πέναλτι (που δόθηκε μετά από εισήγηση των VAR) στον Μόρα κλοτσώντας τον στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, ενώ ο Χιμένες νίκησε τον Πίκφορντ για να διαμορφώσει το 2-3!

Στη συνέχεια, παίζοντας και με παίκτη περισσότερο, το Μεξικό άσκησε ασφυκτική πίεση στην αγγλική άμυνα, προσπαθώντας να βρει το γκολ με το οποίο θα έστελνε το ματς στην παράταση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το 2-3 να παραμένει και με την Αγγλία να παίρνει τη μεγάλη πρόκριση για τους 8!

MVP: Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ! Με τα δύο γκολ που έβαλε μέσα σε διάστημα 1,5 λεπτού οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, ενώ ήταν και συνολικά ο καλύτερος του γηπέδου, έχοντας και δοκάρι για να κάνει το χατ-τρικ!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μεξικό (Αγκίρε): Ρανγκέλ - Σάντσες (79' Φιντάλγκο), Μόντες (46' Άλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο - Μόρα (61' Σ. Χιμένες), Λίρα, Ρόμο (61' Γκουτιέρες) - Αλβαράδο, Ρ. Χιμένες, Κινιόνες (81' Μαρτίνες)

Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ - Κουάνσα, Κόνσα, Γκουέχι, Ο΄Ράιλι (74' Σπενς) - Άντερσον (75' Μπερν), Ράις - Σάκα (57' Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον - Κέιν (90' Ρότζερς)



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