Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο, σε ηλικία 46 χρόνων.

Ο θάνατός της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της και την κοινωνίας της Κρήτης.

Η κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 16:00. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός για βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου, αναφέρει το Cretalive.gr.

Η ίδια, εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο, σε γκαράζ, στην περιοχή του Άη Γιάννη, σύμφωνα με το Cretalive. Μολονότι, άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, διαπιστώθηκε ότι ήταν - δυστυχώς - ήδη πολύ αργά για την 46χρονη. Η ΕΛ.ΑΣ που ενημερώθηκε για το περιστατικό το αποδίδει σε παθολογικά αίτια.

Κάμερα ασφαλείας δείχνει την Μαρία Αντωνογιαννάκη να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της και δυστυχώς να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διανύσει μία εξαιρετική πορεία στον χώρο των ΜΜΕ. Εργαζόταν στην τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα "Νέα Κρήτη" και στο neakriti.gr.

Πηγή: skai.gr

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