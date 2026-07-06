Ιστορική Νορβηγία με εξωγήινο Χάαλαντ, έστειλε τη Βραζιλία σπίτι της

Ονειρεμένη Νορβηγία, νίκησε στα ίσα τη Βραζιλία με απίθανο Χάαλαντ και συνεχίζει την παραμυθένια πορεία της στο φετινό Μουντιάλ!

Οι «Βίκινγκς» είχαν τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησής τους με τη Σελεσάο και τελικά κατάφεραν να πανηγυρίσουν την σπουδαία νίκη 2-1 με δύο γκολ του... εξωγήινου Χάαλαντ, για να προκριθούν σε προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία τους!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Νορβηγία ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος με τα δύο «χρυσά» του γκολ (79', 90') έφτασε τα 7 συνολικά στη φετινή διοργάνωση, πιάνοντας Μέσι και Εμπαπέ στην κορυφή του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ!

Πλέον, η ομάδα του Σολμπάκεν περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στους «8» (12/7, 00:00, Μαϊάμι) από το ζευγάρι του Μεξικού με την Αγγλία!

Από την άλλη, η Βραζιλία απογοήτευσε και φεύγει νωρίς από το φετινό Μουντιάλ, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί στο 14', όταν ο Γκιμαράες δεν κατάφερε να νικήσει τον Νίλαντ με πέναλτι, ενώ απλώς μείωσε στο φινάλε (90'+10), όταν ο Νεϊμάρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Νορβηγία να μπαίνει φουριόζα και να είναι εκείνη που έκανε παιχνίδι, ενώ η Βραζιλία είχε έναν περισσότερο παθητικό ρόλο στο πρώτο δεκάλεπτο. Μάλιστα, στο 3ο κιόλας λεπτό η Νορβηγία βρήκε γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε επειδή ο Σέρλοθ ήταν οφσάιντ σε πάσα του Έντεγκαρντ, πριν σπάσει όμορφα την μπάλα για τον Μπεργκ, που την έστειλε στα δίχτυα αλλά δεν πανηγύρισε.

Μετά από το δύσκολο για εκείνη πρώτο δεκάλεπτο, η Βραζιλία πήρε πρωτοβουλίες και στην πρώτη σοβαρή εμφάνισή της στη μεγάλη περιοχή της αντιπάλου της, πήρε πέναλτι για πολύ άτσαλο τάκλιν του Άγιερ στον Κούνια. Ωστόσο, ο Βινίσιους άφησε την εκτέλεση στον Μπρούνο Γκιμαράες και εκείνος δεν τον δικαίωσε, αφού ο Νίλαντ τον «ψάρεψε» και απέκρουσε την προσπάθειά του, κρατώντας το 0-0!

Έχοντας πλέον τον πρώτο λόγο, η Βραζιλία είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της και τον Ραγιάν να κάνει ατομική προσπάθεια και άστοχο σουτ από πολύ δύσκολη γωνία, στο 16'. Στο 18' μια υπέροχη σέντρα του Βινίσιους με το εξωτερικό σταμάτησε στη νορβηγική άμυνα, ενώ η επόμενη καλή φάση για γκολ ήρθε στο 30', όταν ο Βινίσιους πάσαρε υπέροχα στον Μαρτινέλι και εκείνος μπήκε στη μεγάλη περιοχή, έκανε το συρτό γύρισμα, αλλά είδε τον Νίλαντ να κάνει μια ακόμα σημαντική επέμβαση!

Η Νορβηγία εμφανίστηκε ξανά επιθετικά στο 35', όταν έκανε και την πρώτη τελική της στο ματς (χωρίς να μετρά το ακυρωθέν γκολ), με τον Έντεγκααρντ να κουβαλά την μπάλα και να κάνει συρτό σουτ στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 37' ο Νούσα έκανε σέντρα και ο Χάαλαντ το τελείωμα στην κίνηση, με τον Άλισον όμως να μπλοκάρει εύκολα.

Στο 40' ο Νίλαντ έσωσε ξανά τη Νορβηγία, όταν βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Βινίσιους, σε φάση που ξεκίνησε από μεγάλο λάθος του Έντεγκαρντ, ο οποίος έχασε και σημαντική ευκαιρία στο 45'+3', όταν βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κόψιμο του Μαρκίνιος στον Χάαλαντ, αλλά σούταρε πάνω στον σωστά τοποθετημένο Άλισον.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τη Νορβηγία να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς όμως να φτιάχνει μεγάλες φάσεις για γκολ. Μάλιστα, η Βραζιλία ήταν εκείνη που«άγγιξε» ξανά το γκολ στο 59', με τον Βινίσιους να κάνει μαγική πάσα με το εξωτερικό στον Έντρικ, ο οποίος μόλις είχε μπει στο παιχνίδι, έκανε κακή πρώτη επαφή και στη συνέχεια αστόχησε όντας υπό πίεση.

Στο 62' ο Νίλαντ απέκρουσε δύσκολα ένα δυνατό σουτ του Ραγιάν, στο 66’ ο Χάαλαντ δεν πρόλαβε με προβολή μια πανέξυπνη παράλληλη μπαλιά του Άγερ, ενώ στο 67' ο Αντσελότι έβαλε στο παιχνίδι τον Νεϊμάρ. Η Νορβηγία συνέχιζε να έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την κατοχή, πλησιάζοντας το γκολ στο 75', όταν μετά από όμορφα ξεδιπλωμένη επίθεση, ο Άλισον απέκρουσε διαγώνιο σουτ του Σιέλντερουπ.

Τελικά, η Νορβηγοί πήραν αυτό που άξιζαν βάσει εικόνας του ματς, βρίσκοντας το γκολ στο 79', με τον Σιέλντερουπ να δημιουργεί το ρήγμα στα αριστερά της βραζιλιάνικης άμυνας και να κάνει υπέροχη σέντρα, την οποία εκμεταλλεύτηκε με μια καρφωτή κεφαλιά ο Χάαλαντ, κάνοντας το 1-0 με το 6ο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ!

Στο 85' η Βραζιλία απείλησε με μια κόντρα να αναγκάζει τον Νίλαντ σε μια ακόμα δύσκολη επέμβαση, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Κασεμίρο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά έκανε κακό γύρισμα, ενώ στο 90' ο Χάαλαντ κοντρόλαρε έξω από τη μεγάλη περιοχή και εξαπέλυσε ένα υπέροχο σουτ, για να «γράψει» το 2-0!

Το μόνο που κατάφερε η Βραζιλία ήταν να μειώσει για το τελικό 2-1 στο 90'+10', όταν δόθηκε πέναλτι για αγκωνιά του Έστιγκαρντ στον Κασεμίρο σε εναέρια μονομαχία τους, με τον Νεϊμάρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Βραζιλία (Αντσελότι): Άλισον - Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος - Κασεμίρο, Γκιμαράες (79' Έντερσον) - Κούνια (59' Έντρικ), Ραγιάν (Ντανίλο Σάντος), Μαρτινέλι (67' Νεϊμάρ) - Βινίσιους

Νορβηγία (Σολμπάκεν): Νίλαντ - Γούλφ (90'+5' Έστιγκαρντ), Χέγκεμ, Άγερ, Ρίερσον (63' Άουρσνες) - Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ - Νούσα (46’ Μπομπ), Χάαλαντ, Σέρλοθ (46’ Σiέλντερουπ)

Πηγή: sport-fm.gr

Πηγή: skai.gr

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