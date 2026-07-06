Σοκ με Ρίβας: Ο γνωστός βολεϊμπολίστας και η οικογένειά του θύματα των φονικών σεισμών στη Βενεζουέλα

Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ που αφορούσε τον γνωστό βολεϊμπολίστα, Γουίλνερ Ρίβας.

Ο 31χρονος αγνοούνταν εδώ και 10 μέρες μαζί με την οικογένειά του, μετά από τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους βρέθηκαν νεκροί στα συντρίμμια του σπιτιού τους.

Ο Ρίβας ήταν αρχηγός της εθνικής Βενεζουέλας και είχε μια εξαιρετική καριέρα με παρουσία σε Γαλλία (Ναρμπόν) και Ιταλία (Τσιστέρνα), ενώ πριν από μερικές μέρες είχε ανακοινωθεί από την ισπανική Λας Πάλμας.



Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela.

Desde el CV Guaguas nos unimos al dolor de su familia.

Descansen en paz. pic.twitter.com/4x1k4H8fRl — Club Voleibol Guaguas Las Palmas de Gran Canaria (@cvguaguas) July 5, 2026

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