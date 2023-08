Zendaya: Πρωταγωνιστεί σαν άλλη Νίκη της Σαμοθράκης σε καμπάνια γνωστού οίκου – Όταν η ομορφιά συναντά την Τέχνη… Μόδα και Ομορφιά 13:41, 30.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

122

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κάθε «μούσα» επιλέχθηκε για την ξεχωριστή ιστορία της, ενώ όλες εκπροσωπούν μια διαφορετική έκφανση της θηλυκότητας και της ομορφιάς