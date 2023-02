Ο Ζελένσκι εμφανίζεται σε κάντρι τραγούδι του Μπραντ Πέισλι για την Ουκρανία

«Ο κόσμος φαινόταν σαν να βρίσκεται σε μια νέα κατάσταση που δεν ήταν εδώ και δεκαετίες», θυμάται ο Μπραντ Πέισλι μιλώντας για την αντίδρασή του όταν ξέσπασε ο πόλεμος

Ο σταρ της κάντρι Μπραντ Πέισλι κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένζκι με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Ο κόσμος φαινόταν σαν να βρίσκεται σε μια νέα κατάσταση που δεν ήταν εδώ και δεκαετίες», θυμάται ο τρεις φορές νικητής των Grammy μιλώντας για την αντίδρασή του όταν ξέσπασε ο πόλεμος.



Την Παρασκευή, επέτειο ενός έτους από την έναρξη του πολέμου, ο Πέισλι κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Same Here» (Είμαστε το ίδιο σε ελεύθερη μετάφραση), στο οποίο ο Ουκρανός Πρόεδρος μιλάει περήφανα για τη χώρα και τον λαό του.

Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το πρώτο του Πέισλι από τη νέα του δισκογραφική δουλειά, «Son of the Mountains» (Γιος των Βουνών) που θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος από τη Universal Music Group Nashville.



Αν και δεν αναφέρει συγκεκριμένα την Ουκρανία, το τραγούδι τελειώνει με τον Πέισλι και τον Ζελένσκι σε συνομιλία, ηχογραφημένη κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Ο Ζελένσκι μιλά για την επιθυμία των Ουκρανών για ελευθερία, προσθέτοντας «Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο χωρών μας σε τέτοιες αξίες».



«Απλώς δεν υπάρχουν διαφορές», σχολίασε ο Πέισλι στο Associated Press. «Μπορείτε να μας βάλετε σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικές σημαίες και διαφορετικές γλώσσες, αλλά έχουμε τόσες πολλές ομοιότητες».

