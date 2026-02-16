Χάρι και Μέγκαν «έκλεψαν» την παράσταση στο All-Star Game

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συγκέντρωσαν όλα τα βλέμματα, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση στις κερκίδες του NBA All-Star Game. Με αφορμή το 75ο All-Star Game που διεξήχθη στο Λος Άντζελες, οι κορυφαίοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ αναμετρήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ απόλαυσαν τη λαμπερή γιορτή του μπάσκετ από τα court-side καθίσματα του υπερσύγχρονου Intuit Dome στο Ίνγκλγουντ, τη έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η Μέγκαν ήταν ντυμένη με ένα μπλε πουλόβερ και ασορτί παντελόνι, ενώ ο Χάρι επέλεξε ένα πιο casual look με μαύρο πουκάμισο, σκούρο τζιν και ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ.

Το πρώην βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας κάθισε δίπλα στην Κουίν Λατίφα, η οποία συνοδευόταν από τη σύντροφό της, Έμπονι Νίκολς, και τον 6χρονο γιο τους, Ρέμπελ. Η διάσημη ράπερ και η Μέγκαν εθεάθησαν να συνομιλούν, ενώ αρκετές φορές η δούκισσα βιντεοσκοπούσε με το κινητό τη δράση στο παρκέ, καθώς ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς «φόρτωναν» τα αντίπαλα καλάθια.

Στις κερκίδες του Intuit Dome βρέθηκε επίσης ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με τη σύζυγό του Μισέλ. Δίπλα τους ο διάσημος σκηνοθέτης και ένθερμος οπαδός των Νιου Γιορκ Νικς, Σπάικ Λι, ενώ το «παρών» έδωσαν πλήθος επωνύμων, μεταξύ αυτών οι Έλεν Πομπέο, Κέλι Ρόουλαντ, Γκάι Φιέρι, Κίγκαν-Μάικλ Κι και Ludacris.

Νωρίτερα με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο σε ανάρτησή της στο Instagram. Στην εικόνα ο Χάρι εμφανίζεται σε έναν κήπο με φόντο το ηλιοβασίλεμα, έχοντας στην αγκαλιά του την κόρη τους Λίλιμπετ, η οποία ντυμένη στα ροζ κρατά κόκκινα μπαλόνια. «Αυτοί οι δύο και ο Άρτσι είναι οι παντοτινοί Βαλεντίνοι μου», έγραψε η Μέγκαν στη λεζάντα της ανάρτησης.

Πηγή: skai.gr

