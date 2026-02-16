Η Ρίτα Όρα σε αποκαλυπτικές πόζες στο Σίδνεϊ: Το μικροσκοπικό μπικίνι που συζητήθηκε…

Η Ρίτα Όρα έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση, αυτή τη φορά από τις ηλιόλουστες παραλίες του Σίδνεϊ, όπου βρέθηκε για επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις.

Η 35χρονη ποπ σταρ μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες, ποζάροντας με μικροσκοπικά μπικίνι και αποκαλύπτοντας το καλλίγραμμο σώμα της και τα εντυπωσιακά της τατουάζ. Η τραγουδίστρια απόλαυσε τον ήλιο στην άμμο, χαλάρωσε πάνω στα βράχια και έδειχνε πιο χαρούμενη και ανανεωμένη από ποτέ.

Στο ταξίδι της τη συνόδευσε ο σύζυγός της, Τάικα Γουαϊτίτι, ενώ το ζευγάρι συναντήθηκε και με τον ηθοποιό Τάρον Έγκερτον. Μαζί παρακολούθησαν συναυλία του καλού τους φίλου Εντ Σίραν, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Accor Stadium.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ρίτα έγραψε: «Περάσαμε υπέροχα - χορός, ψώνια, γλυκά και αγάπη. Ευχαριστώ Σίδνεϊ για ένα ακόμη αξέχαστο ταξίδι. Τα λέμε σύντομα. Ξέρετε πόσο αγαπώ την Αυστραλία και το να βλέπω τον φίλο μου να “τα σπάει” την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν το κερασάκι στην τούρτα!».

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Ρίτα μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της μετά τον γάμο, αποκαλύπτοντας πως η ανάληψη του ρόλου της μητριάς αποτέλεσε για εκείνη μια «πραγματική αποκάλυψη». Παράλληλα, έχει τονίσει ότι το μυστικό της σχέσης της με τον Τάικα είναι η δυνατή φιλία τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια διακριτική τελετή τον Αύγουστο του 2022 στο Λος Άντζελες, επιβεβαιώνοντας πως για εκείνους προτεραιότητα έχει η ουσία και όχι οι εντυπώσεις.

Rita Ora shows off her incredible figure in tiny bikinis in a gallery of snaps from her stint in Sydney https://t.co/QVNNRL9LNK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 16, 2026

Πηγή: skai.gr

