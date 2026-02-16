Σίνθια Ερίβο: Οι φήμες για «κρυφό έρωτα» με την Αριάνα Γκράντε στα γυρίσματα του «Wicked»

Η Σίνθια Ερίβο έβαλε τέλος στις φήμες που τη θέλουν να διατηρεί ρομαντική σχέση με τη συμπρωταγωνίστριά της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε. Οι δύο καλλιτέχνιδες πρωταγωνιστούν στην κινηματογραφική μεταφορά του αγαπημένου μιούζικαλ, που κυκλοφορεί σε δύο μέρη, και η έντονη οικειότητά τους στις κοινές εμφανίσεις και συνεντεύξεις Τύπου πυροδότησε εικασίες από μερίδα θαυμαστών.

Σε συνέντευξή της στο «Stylist», η Ερίβο χαρακτήρισε όλη αυτή τη συζήτηση ως μια «παράξενη γοητεία». «Οι άνθρωποι είτε πίστευαν ότι το κάναμε για τις κάμερες είτε ότι ήμασταν μαζί», ανέφερε, εξηγώντας πως τέτοιες αντιδράσεις προκύπτουν επειδή δεν είναι συνηθισμένο να βλέπουμε «βαθιές και αληθινές» πλατωνικές φιλίες μεταξύ γυναικών, ειδικά μπροστά στο κοινό.

«Δεν μας έχουν μάθει ότι αυτές οι σχέσεις είναι καλές για εμάς», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ορατή συναισθηματική σύνδεση συχνά κάνει τον κόσμο να αισθάνεται άβολα.

Τον Νοέμβριο, η Γκράντε είχε δώσει τη δική της εξήγηση για το γεγονός ότι εκείνη και η Ερίβο «αρέσκονται να αγγίζονται», μιλώντας στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ. Όπως είπε, της αρέσει να «μεταφέρει ενέργεια μέσω των χεριών της» και συχνά κρατά ή αγγίζει το χέρι του ανθρώπου που βρίσκεται κοντά της, ως ένδειξη υποστήριξης.

Η Γκράντε τόνισε επίσης ότι, παρά τα φορτωμένα τους προγράμματα, εκείνη και η Ερίβο προσπαθούν να διατηρούν τη στενή φιλία τους. «Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμένουμε σε επαφή και να φροντίζουμε η μία την άλλη, ώστε να τιμήσουμε το έργο όσο περισσότερο γίνεται», ανέφερε.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο έχουν προσωπικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Η Γκράντε βρίσκεται σε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Ίθαν Σλέιτερ, ενώ η Ερίβο διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τη δημιουργό της σειράς «The Chi», Λίνα Γουέιθ.

