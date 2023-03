Χαμός με τον Χιου Γκραντ στα Όσκαρ: Αγενής και σνομπ σε συνέντευξη (βίντεο)

Απογοήτευσε ο διάσημος ηθοποιός Χιου Γκραντ με την επιεικώς αγενή και σνομπ συμπεριφορά του χθες το βράδυ, στην 95η τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ, στο Λος Αντζελες.

Αν και αποδέχθηκε την πρόσκληση και παρευρέθηκε ως καλεσμένος στην τελετή, ο σταρ έδωσε με τον ζόρι μια μικρή, τυπική συνέντευξη στην Άσλεϊ Γκράχαμ, διάσημο μοντέλο.

Ο 62χρονος ηθοποιός είπε ότι δεν ανυπομονεί για τα βραβεία, δεν υποστηρίζει κανέναν από τους συναδέλφους του και γενικώς δεν έδειξε καθόλου ενθουσιασμένος που βρισκόταν εκεί.

Όταν η Γκράχαμ τον ρώτησε ποιος σχεδίασε το σμόκιν του - για να αλλάξει θέμα - εκείνος παραδέχτηκε ότι «δεν θυμάται» το όνομα του ράφτη του (προσβολή για τον άνθρωπο που επιμελήθηκε την εμφάνισή του).

Στη συνέχεια, το μοντέλο τον ρώτησε για την εμπειρία του από τα γυρίσματα στην πρόσφατη ταινία Glass Onion: A Knives Out Mystery και ο Γκραντ απάντησε με αρκετή δόση κυνικού… χιούμορ «Λοιπόν, με το ζόρι συμμετέχω σε αυτό. Παίζω για 3 δευτερόλεπτα».

Και πάλι, η Γκράχαμ προσπάθησε να σώσει την άβολη κατάσταση και τον ρώτησε αν διασκέδασε με την ταινία αλλά εκείνος απάντησε: «Σχεδόν».



To Twitter κατακεραύνωσε τον διάσημο ηθοποιό για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, αποδίδοντάς του το... βραβείο του μεγαλύτερου μ@@@@α (total a***hole, d***) της βραδιάς.

Hugh Grant is the biggest D bag for this interview. Hugh, If you don't want to be there go home. Worst Oscars interviews ever. #Oscars #Oscars2023 #HughGrant pic.twitter.com/Yx7MWbav4q