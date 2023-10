Xαμός με την Emily Ratajkowski: Εμφανίστηκε ημίγυμνη στους δρόμους του Μανχάταν

Η Emily Ratajkowski για ακόμη μία φορά μέσα από τις εμφανίσεις της μας αποδεικνύει πόσο σέξι νιώθει καθώς τα τελευταία εικοσιτετράωρα τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες που δείχνουν το μοντέλο να βγήκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα μαύρο σουτιέν, ένα ασορτί στρινγκ και ένα διάφανο φόρεμα, αφού επέστρεψε από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η ίδια όπως φαίνεται συνδύασε το διάφανο ύφασμα με μαύρες διχτυωτές μυτερές γόβες που ήταν εξίσου διάφανες με το φόρεμά της. Τα μακριά μαλλιά της χωρισμένα στη μέση σε ένα χτένισμα που αναδείκνυε το πρόσωπό της.

Να σημειώσουμε πως η ίδια είναι αρκετά ανοιχτή με τους ακόλουθούς της και μοιράζεται διάφορες απόψεις και σκέψεις της πολύ συχνά.

Πιο πρόσφατα, έκανε ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε για τα ραντεβού λέγοντας: «Ως νέα single αποφάσισα να βγαίνω ραντεβού με οποιονδήποτε θα ήθελε να με πάει για δείπνο».

