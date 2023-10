Πώς να κάνετε φίλους σε ένα νέο μέρος

Your browser does not support the audio element.

Το να μετακομίσεις σε μια νέα χώρα, πόλη, ακόμα και περιοχή, μπορεί να φαντάζει αγχωτικό, ειδικά για εκείνους που φοβούνται τις αλλαγές και έχουν χτίσει όλη τους τη ζωή στο ίδιο μέρος