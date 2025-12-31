Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ (Heidi Klum) απολαμβάνει τη ζωή, παραμένοντας το ίδιο υπέροχη όσο την εποχή που μεσουρανούσε στις πασαρέλες.

Το διάσημο μοντέλο εθεάθη στο Σεντ Μπαρτς (St. Barths) - όπου βρίσκεται για τις Πρωτοχρονιάτικες διακοπές της και η Κρις Τζένερ - να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα με τον 36χρονο σύζυγό της Tom Kaulitz.

Μάλιστα, ο φακός των παπαράτσι την «τσάκωσε» στην παραλία τόπλες, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μικροσκοπικού μπικίνι της.

Μάλιστα, όταν η Κλουμ κατάλαβε ότι τη φωτογραφίζουν, καλύφθηκε γελώντας με μία πετσέτα με το πρόσωπο του συζύγου της.

«Τομ έχω μια φωτογραφία για σένα σήμερα!» Έγραψε παιχνιδιάρικα στη λεζάντα.

Ο έρωτας μεταξύ της Κλουμ και του κιθαρίστα των Tokio Hotel τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του κοινού τον Μάρτιο του 2018, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται παθιασμένα.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, ο Kaulitz έκανε πρόταση γάμου και το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια ιδιωτική τελετή μόλις επτά μήνες αργότερα. Τον Αύγουστο του 2019 έκαναν ένα μεγάλο πάρτι,



