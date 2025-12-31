Ο Μελ Γκίμπσον (Mel Gibson) και η Ρόζαλιντ Ρος (Rosalind Ross) χώρισαν μετά από εννέα χρόνια σχέσης, όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE. Ωστόσο, ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης και η σεναριογράφος φαίνεται πως έχουν χωρίσει αθόρυβα εδώ και περίπου έναν χρόνο και τώρα ανακοινώθηκε η είδηση.

«Παρότι είναι λυπηρό να κλείνει αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μας, νιώθουμε ευλογημένοι που έχουμε έναν υπέροχο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση στο περιοδικό.

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων το 2014 και σύντομα ξεκίνησαν τη σχέση τους. Το 2017 υποδέχτηκαν τον γιο τους, Λαρς, μόλις λίγες ημέρες πριν ο Γκίμπσον λάβει την υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία "Hacksaw Ridge".

«Τι θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστικό από το να ακούς τις υποψηφιότητες να ανακοινώνονται κρατώντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο σου;» είχε δηλώσει τότε χαρακτηριστικά ο σταρ.

Ο 69χρονος Γκίμπσον, εκτός από τον Λαρς έχει άλλα οκτώ παιδιά.

Με την πρώην σύζυγό του Ρόμπιν Μουρ (Robyn Moore) απέκτησε την κόρη του Χάνα και τους έξι γιους του, τον Κρίστιαν, τον Έντουαρντ, τον Γουίλιαμ, τον Λούις, τον Μίλο και τον Τόμας.

Επίσης, έχει άλλη μία κόρη, την 16χρονη Λουτσία, την οποία απέκτησε με την τραγουδοποιό και πιανίστα Οξάνα Γκριγκορίεβα (Oksana Grigorieva), με την οποία χώρισε το 2010.

Ο σταρ αυτή την περίοδο εργάζεται για την ολοκλήρωση της ταινίας "The Resurrection of the Christ", η οποία αποτελεί τη συνέχεια του θρησκευτικού έπους "The Passion of the Christ" (2004).

Η νέα παραγωγή θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, με το πρώτο να αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027.



