Χρονιά αιχμής, από την οποία ξεκινά μια καινούρια φάση, χαρακτήρισε το 2026 ο αστρολόγος Κώστας Λεφάκης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ παρουσίασε τις αναλυτικές προβλέψεις του για κάθε ζώδιο.

«Είναι μια σημαντική πενταετία, όχι εύκολη, μετασχηματική και μεταμορφωτική. Και το κάθε ζώδιο θα έχει ξεχωριστές αλλαγές και εξελίξεις», σημείωσε ο κ. Λεφάκης.

Οι προβλέψεις του για τη νέα χρονιά είναι οι εξής:

Κριός : Επιστράτευση σε νέους αγώνες

: Επιστράτευση σε νέους αγώνες Ταύρος : Αλλαγή οικονομικού καθεστώτος

: Αλλαγή οικονομικού καθεστώτος Δίδυμοι : Ανατροπές που δίνουν ευκαιρίες

: Ανατροπές που δίνουν ευκαιρίες Καρκίνος : Ανάληψη καινούριων ευκαιριών

: Ανάληψη καινούριων ευκαιριών Λέων : Ανάμεσα σε αντίθετα ρεύματα

: Ανάμεσα σε αντίθετα ρεύματα Παρθένος : Ανεφοδιασμός σε ελλείψεις και απώλειες

: Ανεφοδιασμός σε ελλείψεις και απώλειες Ζυγός : Σκληρή αναμέτρηση με τους άλλους

: Σκληρή αναμέτρηση με τους άλλους Σκορπιός : Αλλαγές σε εργασία και ψυχολογία

: Αλλαγές σε εργασία και ψυχολογία Τοξότης : Γενναίες πρωτοβουλίες στη δουλειά και στην αγάπη

: Γενναίες πρωτοβουλίες στη δουλειά και στην αγάπη Αιγόκερως : Αναγκαστική προσαρμογή στις γενικότερες αλλαγές

: Αναγκαστική προσαρμογή στις γενικότερες αλλαγές Υδροχόος : Επαναστατικές ιδέες και δράσεις

: Επαναστατικές ιδέες και δράσεις Ιχθύες: Αποκατάσταση και ανακούφιση

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Λεφάκης για το πώς θα κυλίσει το 2026:

