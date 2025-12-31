Πριν από μερικούς μήνες, η Κρις Τζένερ (Kris Jenner), η διάσημη μαμά της οικογένειας Καρντάσιαν, υποβλήθηκε σε «deep plane» λίφτινγκ προσώπου, και η ανανεωμένη όψη της προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο.

Με το ολικό facelift και τα κλασικά botox και fillers, η Κρις Τζένερ μοιάζει συνομήλικη με την κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν αλλά μία φωτογραφία που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προδίδει την πραγματική της ηλικία.

Kris Jenner was spotted boarding a motor yacht in St Barts 🛥️ 📸: https://t.co/AO805SwVIE pic.twitter.com/NwqxVVsrJX — Page Six (@PageSix) December 30, 2025

Η 70χρονη τηλεπερσόνα και μεγιστάνας εθεάθη να φτάνει στο Σεντ Μπαρτς την Τρίτη για να περάσει εκεί την Πρωτοχρονιά, βγάζοντας τα γάντια στα οποία «βασιζόταν» εδώ και μήνες για να κρύβει τα χρόνια της,

Η φωτογραφία με το «ηλικιωμένο» χέρι της να κρατάει την τσάντα της αμέσως έγινε viral, όχι για την απόλυτα φυσική πραγματικότητα που παρουσιάζει αλλά γιατί έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη νεανική εμφάνιση του προσώπου της.

Δείτε τις επίμαχες φωτογραφίες στην Daily Mail.

Πηγή: skai.gr

