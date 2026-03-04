Η Χάιντι Κλουμ και η κόρη της ποζάρουν με εσώρουχα – Σαν δύο σταγόνες νερό…

Η Χάιντι Κλουμ και η κόρη της Λένι επιστρέφουν σε νέα κοινή καμπάνια εσωρούχων, σχεδόν έναν χρόνο μετά την τελευταία τους συνεργασία με την ιταλική εταιρεία. Το διάσημο δίδυμο μητέρας και κόρης πρωταγωνιστεί στη νέα ανοιξιάτικη καμπάνια της εταιρείας, με φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτογράφιση να δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις εικόνες, η Χάιντι Κλουμ εμφανίζεται με ένα ροζ δαντελένιο σουτιέν και ασορτί εσώρουχο, ενώ η κόρη της, Λένι, είναι, επίσης, εντυπωσιακή. Η Χάιντι Κλουμ μοιράστηκε φωτογραφίες από τη φωτογράφιση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, γράφοντας: «Neu @intimissimi mit @leniklum», ενώ η Λένι δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα από την καμπάνια, σημειώνοντας: «Η νέα ειδική συλλογή της Intimissimi κυκλοφόρησε και μαζί και η καμπάνια μας».

Η τελευταία φορά που μητέρα και κόρη πόζαραν μαζί για το συγκεκριμένο brand ήταν τον Απρίλιο του 2025, όταν εμφανίστηκαν με σατέν και δαντελένια σύνολα σε μαύρο και λευκό από τη βασική συλλογή της εταιρείας. Τότε, η Λένι Κλουμ είχε δεχτεί αρκετά επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ορισμένοι χρήστες θεώρησαν περίεργη τη συνεργασία μητέρας και κόρης σε καμπάνια εσωρούχων.

Ωστόσο, η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις αντιδράσεις. Σε συνέντευξή της στο μέσο «Page Six», η Λένι Κλουμ είχε τονίσει ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη με το αποτέλεσμα. «Πέρασα μια υπέροχη μέρα με τη μητέρα μου. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες βγήκαν υπέροχες και περάσαμε πολύ όμορφα», είχε δηλώσει.

Η συνεργασία τους με την εταιρεία ξεκίνησε το 2022 και φαίνεται πως θα συνεχιστεί, καθώς η Χάιντι Κλουμ και τα παιδιά της ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν σε ένα ριάλιτι δύο επεισοδίων με τίτλο «On and Off the Catwalk», η οποία θα παρουσιάζει στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή.

