Ζεντάγια: Το «σημάδι» που φούντωσε τις φήμες για γάμο με τον Τομ Χόλαντ

Η Ζεντάγια φαίνεται πως πυροδότησε νέες φήμες για έναν πιθανό μυστικό γάμο με τον Τομ Χόλαντ, κατά την εμφάνισή της στην τελετή ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2026, στο Λος Άντζελες. Η 29χρονη ηθοποιός βρέθηκε στο γκαλά και, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό «People», φέρεται να δεχόταν ευχές από διάσημους καλεσμένους, κάτι που ενίσχυσε τις φήμες ότι ίσως έχει ήδη παντρευτεί τον επίσης 29χρονο ηθοποιό.

Μάλιστα, η σταρ της σειράς «Euphoria» φάνηκε να δίνει και η ίδια ένα «σημάδι» για την προσωπική της ζωή. Όταν η παρουσιάστρια της εκδήλωσης, Marsai Martin, της ζήτησε χαριτολογώντας μια ένδειξη για την κατάσταση της σχέσης της, η Ζεντάγια έδειξε στην κάμερα κάτι που έμοιαζε με βέρα. Στο κόκκινο χαλί, η ηθοποιός εμφανίστηκε φορώντας δύο δαχτυλίδια, χωρίς να προσπαθήσει να τα κρύψει.

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι ζευγάρι από το 2017. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man: Homecoming», ωστόσο για αρκετά χρόνια κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τη δημοσιότητα πριν την επιβεβαιώσουν. Οι φήμες περί γάμου εντάθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο επί χρόνια στιλίστας της Ζεντάγια, Law Roach, άφησε να εννοηθεί σε πρόσφατη συνέντευξη στο κόκκινο χαλί των Actor Awards ότι το ζευγάρι έχει ήδη ανταλλάξει όρκους.

Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό μίνι φόρεμα του Eugene Alexander με χρυσές λεπτομέρειες και ένα μεγάλο υφασμάτινο λουλούδι στο πλάι. Το ίδιο φόρεμα είχε φορέσει η Sarah Jessica Parker στην ταινία «Sex and the City» το 2008.

