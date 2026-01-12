Οικογενειακό δράμα στους Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν «σπάει» τη σιωπή του για τη νομική κίνηση κατά των γονιών του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να αποκάλυψε γιατί αποφάσισε να στείλει επίσημη επιστολή στους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, ζητώντας να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω δικηγόρων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο 26χρονος επίδοξος σεφ δεν επιθυμεί ούτε άμεση επικοινωνία μαζί τους ούτε δημόσιες αναφορές σε εκείνον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται, η επιστολή είχε ως βασικό στόχο την προστασία της ψυχικής του υγείας, καθώς οι αναρτήσεις του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, στις οποίες τον ανέφεραν, τον είχαν επηρεάσει αρνητικά. Ο Μπρούκλιν θέλει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφιλίωσης να γίνει ιδιωτικά και όχι δημόσια.

Πηγή που γνωρίζει τη διαμάχη δήλωσε στη «Mirror» ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν τα αιτήματά του να σταματήσουν οι δημόσιες αναφορές αγνοήθηκαν. «Αυτό οδήγησε σε προβλήματα με την ψυχική του υγεία. Η κίνησή του ήταν για να προστατεύσει τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο Μπρούκλιν αισθάνεται πως οι γονείς του εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν ως παιδί και όχι ως ενήλικα.

Η στάση της Νίκολα Πελτζ και το Instagram

Την ίδια στιγμή, η διαμάχη κλιμακώθηκε όταν η Νίκολα Πελτζ διέγραψε όλα τα ίχνη της οικογένειας Μπέκαμ από τον λογαριασμό της στο Instagram. Σε αντίθεση με εκείνη, ο Μπρούκλιν δεν προχώρησε σε ανάλογη κίνηση. Η 31χρονη ηθοποιός αφαίρεσε, μεταξύ άλλων, και παλαιότερη ανάρτηση αφιερωμένη στα γενέθλια της πεθεράς της, Βικτόρια. Ο μικρότερος αδελφός του Μπρούκλιν, Κρουζ, επιβεβαίωσε ότι ο Μπρούκλιν είχε αποκλείσει ολόκληρη την οικογένειά του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο αργότερα, η Πελτζ τόνισε ότι η προτεραιότητά της είναι η δική της οικογένεια, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τους γονείς της, Νέλσον και Κλαούντια Πελτζ, αλλά και στιγμιότυπα από τα πρόσφατα γενέθλιά της με τον Μπρούκλιν και τα σκυλιά τους. Στη λεζάντα έγραψε: «Μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις στο σπίτι – και, Θεέ μου, η μαμά μου είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος μέσα και έξω. Θέλω να γίνω σαν κι αυτήν».

Οι ρίζες της οικογενειακής έντασης

Οι φήμες για ρήξη ανάμεσα στη Νίκολα Πελτζ και τη Βικτόρια Μπέκαμ ξεκίνησαν μετά τον πολυτελή γάμο της Νίκολα με τον Μπρούκλιν, τον Απρίλιο του 2022. Τότε είχε ειπωθεί ότι η νύφη αρνήθηκε να φορέσει νυφικό σχεδιασμένο από τη Βικτόρια, επιλέγοντας δημιουργίες των Valentino, Christian Dior και Versace. Υπήρξαν, επίσης, ισχυρισμοί ότι η Βικτόρια ένιωσε παραγκωνισμένη τόσο κατά την προετοιμασία όσο και την ημέρα του γάμου, με πηγές να αναφέρουν ότι το επίκεντρο ήταν κυρίως η οικογένεια Πελτζ.

Η ίδια αργότερα διέψευσε ότι υπήρξε «διαμάχη», εξηγώντας πως το ατελιέ της Βικτόρια δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το φόρεμα, ενώ τόνισε: «Καμία οικογένεια δεν είναι τέλεια». Παρά τις κατά καιρούς διαψεύσεις, η απουσία του ζευγαριού από οικογενειακές εμφανίσεις και ο πρόσφατος αποκλεισμός στα social media φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η ένταση παραμένει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.