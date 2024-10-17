Για να είμαστε ακριβείς, η πιο διάσημη μάρκα εσωρούχων στον κόσμο -ή τουλάχιστον η κάτοχος αυτού του τίτλου για μερικές δεκαετίες- η Victoria’s Secret έκανε μια δεύτερη προσπάθεια να επιστρέψει στις πασαρέλες της, αφού τις διέκοψε το 2019. Πέρυσι, η μάρκα επιχείρησε μια μεγάλη επιστροφή με μια εκδήλωση που μεταδόθηκε από το Amazon και ήταν, στην ουσία, μια καταστροφή τόσο από πλευράς ανταπόκρισης του κοινού (οι χρήστες της πλατφόρμας της έδωσαν 1,7 αστέρια στα 5), όσο και από πλευράς των κριτικών, εκτός από τις πωλήσεις και τις δημόσιες σχέσεις.

Το καλύτερο που μπορούσε να ειπωθεί ήταν ότι επρόκειτο για μια κακής ποιότητας αντιγραφή του Fenty, του επιτυχημένου, χωρίς αποκλεισμούς brand εσωρούχων της τραγουδίστριας Rihanna. Η εταιρεία χρησιμοποίησε τρία μαγικά κόλπα με την ελπίδα ότι οι πελάτες θα μπορούσαν να ξεχάσουν όχι μόνο την κατάρρευση των κερδών της πριν από μερικά χρόνια, που οδήγησε στην πώληση της μάρκας, αλλά και την κριτική που δέχτηκαν οι αγαπημένοι της «άγγελοι», για την προσποίηση της τελειότητας, τον μισογυνισμό και την υπερσεξουαλικότητα στην οποία ανταποκρίνονταν, ακόμη και τις σχέσεις του ιδρυτή της με τον Τζέφρι Επστάιν.

Οι ανερχόμενες τραγουδίστριες Lisa και Tyla ήταν οι πρώτες που ανέβηκαν στη σκηνή -και οι δύο ντυμένες όπως τα μοντέλα της μάρκας. Αλλά η αληθινή ποπ στιγμή ήταν όταν η 78χρονη Cher εμφανίστηκε στο τέλος της 40λεπτης παράστασης για να ερμηνεύσει δύο από τις επιτυχίες της του 1998, το «Strong Enough» και το «Believe». Εκτός από αυτές τις εμφανίσεις, είδαμε και όλα τα διάσημα μοντέλα, τις «ιέρειες της πασαρέλας» να δίνουν το «παρών» στο σόου. Η πρώτη από αυτές ήταν η Gigi Hadid, η οποία άνοιξε την πασαρέλα ντυμένη στα ροζ, χαιρετώντας το κοινό με το στυλ της φίλης της, Taylor Swift.

Αλλά η στιγμή της νοσταλγίας που επιδίωξε η μάρκα ενσωματώθηκε καλύτερα με την παρουσία των κλασικών καλλονών της μάρκας: Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Isabeli Fontana, Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Doutzen Kroes και οι «σούπερ-άγγελοι» Irina Shayk και Adriana Lima. Μέσα στη λάμψη των φτερών και των σουτιέν με παγιέτες, λίγοι, ίσως, θυμήθηκαν ότι η Lima αποχαιρέτησε το brand το 2018, διαβεβαιώνοντας ότι: «Δεν θα βγάλω τα ρούχα μου πια για έναν κενό σκοπό» και ότι: «Κουράστηκα από τις επιβολές, δεν μπορούμε ως γυναίκες να συνεχίσουμε να ζούμε σε έναν κόσμο με τόσο επιφανειακές αξίες. Δεν είναι σωματικά και ψυχικά υγιές αυτό που μας επιβάλλει η κοινωνία να είμαστε, να συμπεριφερόμαστε, να δείχνουμε».

Φάνηκε ότι όλα είχαν ξεχαστεί όταν ξεκίνησε το σόου, φέρνοντας μαζί του εκπλήξεις όπως η Bella Hadid, η οποία με εξαίρεση το σόου του Saint Laurent τον Σεπτέμβριο, δεν είχε ανέβει σε πασαρέλα εδώ και δύο χρόνια. Άλλες διασημότητες άνω των 50 ετών έκαναν, επίσης, εξαιρετικές εμφανίσεις, όπως η Tyra Banks και η Eva Herzigová, που περπάτησε για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Υπήρξαν επίσης αξιοσημείωτα ντεμπούτα στη Victoria's Secret, όπως αυτό της Carla Bruni και της Kate Moss. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στην Ελληνίδα Ανθή Φακιδάρη, η οποία έλαμψε με την παρουσία της στο σόου.

Ο δεύτερος λαγός στο καπέλο της μάρκας ήταν η συμμετοχικότητα, αν και αυτό έγινε με μια μετρημένη προσέγγιση. Η συνολική αίσθηση ήταν αυτή ενός κλασικού σόου της Victoria's Secret, το οποίο δεν φαίνεται να ενθουσίασε το κοινό.

Στο ροζ χαλί, το οποίο μεταδόθηκε για πρώτη φορά μέσω livestreaming, δύο από τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας, η Sarah Sylvester, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ, και η Janie Schaffer, επικεφαλής σχεδιασμού, δήλωσαν ότι η επίδειξη πασαρέλας ήταν «μια γιορτή των γυναικών». «Όλος ο κόσμος είναι ευπρόσδεκτος, το κάστινγκ έγινε με βάση την αυτοπεποίθηση και τη δύναμή τους», ανέφεραν.

Αλλά πέρα από τα διάσημα μοντέλα, ο πραγματικός λόγος για τη σεζόν της Victoria's Secret είναι το θέαμα, μια επίδειξη για χάρη της επίδειξης. Διάσημα πρόσωπα ξεπροβάλλουν ανάμεσα στη λάμψη και τα φτερά, το σκηνικό και την επίκληση των τάσεων, συνοδευόμενα από αυξημένες προσδοκίες που δημιουργούνται από εβδομάδες διαφημιστικής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα έμοιαζαν με προθυμία να εξαγνιστούν οι αμαρτίες του παρελθόντος με λάμψη. Όλες οι επικρίσεις, τα σκάνδαλα, ωστόσο, -ακόμη και το γεγονός ότι οι «άγγελοι» δεν ονομάζονται πλέον «άγγελοι», αφού η μάρκα απέρριψε το προσωνύμιο πριν από μερικά χρόνια- δεν έχουν ξεχαστεί…

Μπορεί να μην υπήρχε σετ από τον The Weeknd, την Taylor Swift ή τη Beyonce, όπως τα προηγούμενα χρόνια, και να υπήρχαν λίγα γνωστά πρόσωπα στο πλήθος εκτός από τη Queen Latifah και την Cardi B.

H νοσταλγία και η επιθυμία για λάμψη υπερίσχυσαν μαρτυριών όπως αυτή της Gisele Bündchen, η οποία μίλησε στο βιβλίο της για το γεγονός ότι ένιωθε άβολα να περπατάει με εσώρουχα, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι είχε σκέψεις αυτοκτονίας στο απόγειο της καριέρας της στις πασαρέλες. Ή όταν, πριν από πέντε χρόνια, εκατό μοντέλα υπέγραψαν μια επιστολή στην οποία εξέφραζαν τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια και την ευημερία των μοντέλων και των νεαρών γυναικών που φιλοδοξούν να εργαστούν για τη Victoria's Secret. Το σόου πρέπει να συνεχιστεί και θα περιμένουμε μέχρι το 2025 για να δούμε αν η τρίτη επιστροφή είναι -πραγματικά- η καλύτερη...

Πηγή: skai.gr

