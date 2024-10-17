Η Nicola Coughlan κατακεραύνωσε όσους την αποκάλεσαν γενναία επειδή είναι μια «plus size γυναίκα» που τα «πέταξε» όλα στη σειρά «Bridgerton», καθώς κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού «TIME».

Η 37χρονη ηθοποιός είναι μία από τους «Next Generation Leaders», σύμφωνα με το περιοδικό, την οποία περιγράφει ως «την ανάσα φρέσκου αέρα της τηλεόρασης». «Τόσο συγκλονιστικό, τέτοια τιμή, σας ευχαριστώ @time που με έχετε στο εξώφυλλο (!!!!)», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

«Μην με αποκαλείται γενναία», ανέφερε η ηθοποιός στη συνέντευξή της. «Έχω πλούσιο στήθος, αλλά δεν υπάρχει τίποτα γενναίο σε αυτό, στην πραγματικότητα απλά το επιδεικνύω». Βασισμένη στα μυθιστορήματα της Julia Quinn, η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία στο Netflix.

Η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το πόσο την ενοχλεί να την αποκαλούν γενναία λόγω του σωματότυπού της. Στη νέα της συνέντευξη, η Nicola επέκρινε την έμφαση που δίνεται στα κιλά της και αναρωτήθηκε: «Κι αν ξαφνικά έπαιζα μια μπαλαρίνα και έχανα πολλά κιλά, δεν θα σας άρεσα πια;». «Αυτό είναι τρελό και τόσο προσβλητικό», πρόσθεσε.

