Τα 3 πιο ευκολόπιστα ζώδια - Τα «ψαράκια» του ζωδιακού κύκλου

Υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν εύκολα στην παγίδα της αφέλειας και της ευπιστίας, και υπάρχουν ζώδια που… το έχουν από τη φύση τους να πιστεύουν τους άλλους λίγο παραπάνω απ' ό,τι θα έπρεπε.

Ίσως φταίει η καλοσύνη, ίσως η τάση να βλέπουν τον κόσμο με ροζ γυαλιά. Ό,τι κι αν είναι, αυτά τα τρία ζώδια είναι τα «ψάρια» του ζωδιακού κύκλου, με την πιο γλυκιά και αθώα έννοια! Πάμε να τα δούμε;

1. Ιχθύς

Ξεκινάμε με το βασιλιά (ή καλύτερα τη βασίλισσα) των εύπιστων ζωδίων: τους Ιχθύες. Δεν είναι τυχαίο που οι Ιχθύες είναι το ζώδιο που συμβολίζεται από τα ψάρια και όχι μόνο λόγω του συμβόλου τους! Οι Ιχθύες είναι γνωστοί για την ατελείωτη ευαισθησία τους και την τάση να εμπιστεύονται τους άλλους σχεδόν τυφλά.

Βλέπουν το καλό σε όλους και είναι τόσο συναισθηματικοί, που δεν μπορούν καν να φανταστούν ότι κάποιος μπορεί να τους κοροϊδέψει. Είναι οι άνθρωποι που θα σου πουν «ναι» ακόμα κι όταν το ένστικτό τους ουρλιάζει «όχι», γιατί θέλουν να πιστεύουν ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις.

2. Καρκίνος

Οι Καρκίνοι είναι το ζώδιο της οικογένειας και της φροντίδας. Θέλουν να κάνουν τους άλλους να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι. Το κακό είναι ότι αυτή τους η ανάγκη να προσφέρουν και να αγαπούν χωρίς όρια τους κάνει να είναι εύκολα θύματα χειριστικών ατόμων.

Όταν ο Καρκίνος συνδεθεί συναισθηματικά με κάποιον, τον εμπιστεύεται ολοκληρωτικά, με αποτέλεσμα να αφήνει χώρο για ανθρώπους που δεν έχουν πάντα τις καλύτερες προθέσεις. Είναι σαν το παιδί που σου δίνει την καραμέλα του γιατί πιστεύει ότι θα κάνεις το ίδιο και εσύ, αλλά στην πραγματικότητα, εσύ έχεις ήδη φύγει με δύο καραμέλες στην τσέπη!

3. Ζυγός

Ο Ζυγός είναι το ζώδιο που κυβερνάται από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης, της αρμονίας και της ομορφιάς. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι Ζυγοί είναι τόσο ευγενικοί και θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Η τάση τους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να διατηρούν την ειρήνη τους κάνει να διστάζουν να πιστέψουν ότι κάποιος θα μπορούσε να τους βλάψει. Αν τους πεις κάτι με αυτοπεποίθηση, οι Ζυγοί θα το πιστέψουν, ακόμα κι αν μέσα τους ξέρουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι οι φίλοι που θα πιστέψουν το «αύριο θα τα πούμε» από κάποιον που δεν θα στείλει ποτέ!

Αν ανήκεις σε κάποιο από αυτά τα ζώδια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις ή να γίνεις καχύποπτος! Η καλοσύνη και η ευπιστία σου είναι υπέροχα στοιχεία του χαρακτήρα σου. Απλά ίσως χρειάζεται να είσαι λίγο πιο προσεκτικός με ποιους αφήνεις να σε επηρεάσουν. Και, γιατί όχι, να προσέχεις τα «καρχαριάκια» εκεί έξω!

