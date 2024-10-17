Αγνώριστη εμφανίζεται η Σίντνεϊ Σουίνι σε νέα της ανάρτηση στα social media, για τις ανάγκες του νέου της ρόλου. Η ηθοποιός θα υποδυθεί την μποξέρ, Κρίστι Μάρτιν, στη βιογραφία που σκηνοθετεί ο Ντέιβιντ Μισόντ. Θέλοντας να ανακοινώσει το νέο της επαγγελματικό βήμα στους θαυμαστές της, η Sydney Sweeney έκανε μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ίδια «ανέβασε» δύο στιγμιότυπα, στα οποία δύσκολα θα την αναγνώριζε κανείς. Η ηθοποιός πόζαρε με φόρμες και καστανά σγουρά μαλλιά, στο σετ των γυρισμάτων.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της έγραψε: «Λοιπόν, οι γάτες βγήκαν από τη σακούλα, χάρη σε μερικούς παπαράτσι που κρύβονταν σε θάμνους, οπότε εδώ είναι ένα μικρό δείγμα από την ταινία που δουλεύω αυτή τη στιγμή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, έχω ‘’βυθιστεί’’ στην προετοιμασία για να ζωντανέψω την ιστορία μιας απίστευτης γυναίκας, μιας αληθινής πρωταθλήτριας που έδωσε μάχες τόσο μέσα, όσο και έξω από το ρινγκ. Το ταξίδι της είναι μια απόδειξη για την ανθεκτικότητα, τη δύναμη και την ελπίδα και είναι τιμή μου να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία της. Περισσότερα θα έρθουν σύντομα».

Ακόμα δεν είναι γνωστός ο τίτλος της ταινίας, ούτε και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτή.

Η Κρίστι Μάρτιν είναι ένα θρυλικό πρόσωπο για την ιστορία της πυγμαχίας και η πρώτη γυναίκα που «νομιμοποίησε» το άθλημα στις ΗΠΑ. Είναι, επίσης, μια γυναίκα που βίωσε ακραία κακοποίηση από τον προπονητή, μέντορα και σύζυγό της, ο οποίος το 2010 τη μαχαίρωσε και την πυροβόλησε, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, την κακοποιούσε επί χρόνια, εθίζοντάς την και στην κοκαΐνη.

