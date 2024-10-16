Οι θαυμαστές κατακεραύνωσαν το σόου της «Victoria's Secret» που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024, μετά από αρκετά χρόνια. Για την ακρίβεια, το τελευταίο έγινε το 2018.

Στο σόου είδαμε όλα τα γνωστά μοντέλα, τις «ιέρειες» της πασαρέλας, Alessandra Ambrosio, Tyra Banks και Adriana Lima, καθώς και τα «είδωλα» της επόμενης γενιάς Taylor Hill και Barbara Palvin. Στο σόου είδαμε, επίσης, και το μοντέλο Valentina Sampaio από τη Βραζιλία, το πρώτο τρανσέξουαλ μοντέλο που εκπροσώπησε τη μάρκα το 2019. Και το τρανσέξουαλ μοντέλο Alex Consani περπάτησε επίσης στην πασαρέλα, καθώς η μάρκα ακολουθεί πλέον διαφορετική πολιτική.

«Ελληνική πινελιά» είχε η επιστροφή των «άγγελων» της Victoria's Secret, με τη δική μας Ανθή Φακιδάρη, όπως αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες και το skai.gr. Η Ανθή, η οποία είναι 21 χρόνων, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας παγκοσμίως. Με καταγωγή από το Περιστέρι, μοιράζεται τον χρόνο της ανάμεσα σε Αθήνα, Μιλάνο και Νέα Υόρκη, αν και πλέον έχει ως βάση της το Παρίσι.

Η Cher ήταν η κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς μαζί με τη Blackpink Lisa και το ανερχόμενο αστέρι Tyla, σηματοδοτώντας την πρώτη γυναικεία μουσική σύνθεση του σόου.

Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σόου, με σχόλια από τους χρήστες που αφορούσαν την προσπάθεια ικανοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών προτύπων.

«Η Victoria's Secret επέστρεψε με το πιο βαρετό σόου όλων των εποχών», δήλωσε ένας χρήστης, ενώ μία άλλη πρόσθεσε: «Το σόου της Victoria's Secret φαίνεται τόσο μοντέρνο και βαρετό τώρα, είμαι απογοητευμένη».

Επίσης, κάποιος άλλος έγραψε: «Τι απέγιναν τα ειδικά σετ ανά εμφάνιση, τα κοντινά πλάνα των εμφανίσεων, το χάος στα παρασκήνια, ας επιστρέψουμε στις ρίζες μας #VSFashionShow2024! Η συμπερίληψη ήταν εντάξει, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να γίνουν κι άλλα… ».

Η Lisa ξεκίνησε το σόου με μια άκρως σέξι εκτέλεση της επιτυχίας της «Rockstar», η οποία μπήκε στον χώρο με μοτοσικλέτα. Περιτριγυρισμένη από χορεύτριες, η τραγουδίστρια μας έδειξε τους κοιλιακούς της φορώντας ένα μαύρο σουτιέν από βινύλιο σε σχήμα φτερών αγγέλου.

Στη συνέχεια, η Gigi Hadid άνοιξε το θρυλικό σόου που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1995. Η Adriana Lima περπάτησε στον ρυθμό του «Super Graphic Ultra Modern Girl» της Chappell Roan. Η αγαπημένη της «Victoria's Secret», Candice Swanepoel, έκανε επίσης την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στην πασαρέλα. Η ξανθιά καλλονή άφησε ελάχιστα στη φαντασία φορώντας ένα κόκκινο σουτιέν και στρινγκ εσώρουχο. Η 22χρονη κόρη της Kate Moss, Lila, έκανε το ντεμπούτο της στο σόου και εντυπωσίασε.

Η Alessandra Ambrosio ανέβασε, επίσης, τη θερμοκρασία στα ύψη. Μετά από ένα διάστημα αποχής από το μόντελινγκ για να επικεντρωθεί στη μάχη της με τη νόσο του Lyme, η Bella Hadid ήταν καλύτερη από ποτέ, καθώς περπάτησε στην πασαρέλα με ένα εντυπωσιακό κατακόκκινο σύνολο.

Το 2020, ένα δημοσίευμα-βόμβα στους «New York Times» υποστήριξε ότι ο ιδιοκτήτης της «Victoria's Secret», Les Wexner, χλεύαζε τις προσπάθειες της βιομηχανίας λιανικής πώλησης να υπερασπιστεί τις γυναίκες με διαφορετικούς σωματότυπους.

Οι «Times» πήραν συνεντεύξεις από περισσότερα από 30 στελέχη, υπαλλήλους και μοντέλα και εξέτασαν δικαστικές καταθέσεις από τις οποίες διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια τοξική κουλτούρα σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο Wexner φέρεται, επίσης, να έβριζε τους υπαλλήλους για το βάρος τους.

