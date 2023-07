Πολυέξοδος ο βασιλιάς Κάρολος: Πόσο κοστίζει η πρώτη του χρονιά στον θρόνο

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου, το Παλάτι δημοσίευσε τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του, που καλύπτει την περίοδο από Απρίλιο 2022 έως Μάρτιο 2023.

Η πρόσφατη έκθεση της Sovereign Grant αποκαλύπτει ένα έτος με πραγματικά υψηλό κόστος για τον βασιλιά Κάρολο και τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου, το Παλάτι δημοσίευσε τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του, που καλύπτει την περίοδο από Απρίλιο 2022 έως Μάρτιο 2023.

Η έκθεση αποκάλυψε ότι δαπανήθηκαν 136 εκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το Sovereign Grant, που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, κάλυψε το ποσό των 108,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από τα αποθεματικά κεφάλαια.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της βασιλικής οικογένειας, ο φετινός οικονομικός απολογισμός καλύπτει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το βασιλικό νοικοκυριό. Αυτό περιλαμβάνει τον πλατινένιο εορτασμό της Ιωβηλαίας και την κρατική κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β', την ανάληψη του θρόνου από τον βασιλιά, την προετοιμασία για την ανάληψη των καθηκόντων των μελλοντικών ηγετών της οικογένειας και τις συναντήσεις του προσωπικού από τα δύο νοικοκυριά.

Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες ανακαινίσεις στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ αύξησαν το συνολικό κόστος.

Οι εορτασμοί για την Πλατινένια Ιωβηλαία της Βασίλισσας Ελισάβετ, που περιλάμβαναν το Trooping the Colour, το Platinum Party at the Palace concert και την Platinum Jubilee Pageant, σηματοδότησαν την επέτειο των 70 χρόνων της στο θρόνο.

Σύμφωνα με την έκθεση Sovereign Grant, το παλάτι δαπάνησε περίπου 883.000 δολάρια για αυτές τις εκδηλώσεις. Ωστόσο, η πιο ακριβή εκδήλωση της χρονιάς ήταν η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο, η οποία κόστισε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, σε έκθεση που δημοσιεύτηκε αναφέρθηκε πως, "Μετά τον θάνατο της αείμνηστης Μεγαλειότητάς της τον Σεπτέμβριο του 2022, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συμμετείχαν σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων καθώς ο κόσμος σηματοδότησε τον θάνατο της αείμνηστης Μεγαλειότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας δεξίωσης για αρχηγούς κρατών και επίσημους προσκεκλημένους από το εξωτερικό, της τοποθέτησης αγρυπνίας κατά την κατάθεση σε κατάσταση, της νεκρώσιμης ακολουθίας στο Αβαείο του Ουέστμινστερ και της νεκρώσιμης ακολουθίας που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Windsor".

