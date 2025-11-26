Τζον Τραβόλτα: Η κόρη του πόζαρε τόπλες και είναι μια κούκλα

Η Έλα Μπλου (Ella Bleu), κόρη του Τζον Τραβόλτα και της αείμνηστης Κέλι Πρέστον, μόλις έκανε μια εμφάνιση με αποκαλυπτικό ντύσιμο στο εξώφυλλο του τεύχους «Fantazia» του περιοδικού «HardCopy». Φορώντας ένα μακρύ μαύρο παλτό Monot και τζιν Saint Laurent, η τραγουδίστρια πόζαρε χωρίς μπλούζα και σουτιέν και είναι, πραγματικά, εντυπωσιακή.

Στις φωτογραφίες στο εσωτερικό του περιοδικού, η Έλα είναι πιο… ντυμένη, με μια νεανική και μοντέρνα προσέγγιση του «business casual», φορώντας πολλά επώνυμα ρούχα.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τόσο το εξώφυλλο όσο και φωτογραφίες από το εσωτερικό του περιοδικού στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ευχαριστώ». Η τραγουδίστρια και επίδοξο μοντέλο εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του «Hunger Magazine» στα τέλη Ιουλίου, φορώντας ένα τζάκετ Chanel από τουίντ που είχε φορέσει και η Τέιλορ Σουίφτ. Η Έλα, η οποία είναι σήμερα 25 ετών, είναι κόρη των ηθοποιών Τζον Τραβόλτα και της αείμνηστης Κέλι Πρέστον.

Γεννημένη το 2000, η Έλα Μπλου είχε από πολύ νωρίς επαφή με τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς, όμως, οι γονείς της να επιδιώκουν να την προωθήσουν βεβιασμένα στον χώρο. Η εμφάνισή της στην ταινία «Old Dogs» ήταν μια πρώτη, προσεκτική γνωριμία με το κινηματογραφικό σετ κι όμως από τότε υπογράμμιζε ότι την ενδιέφερε περισσότερο να μάθει, παρά να βιαστεί να γίνει πρωταγωνίστρια.

Το πέρασμα στην ωριμότητα

Μεγαλώνοντας, η Έλα άρχισε να εστιάζει πραγματικά στην υποκριτική. Το 2019 εμφανίστηκε στην ταινία «The Poison Rose», δίπλα στον πατέρα της και στον Μόργκαν Φρίμαν, αποσπώντας θετικά σχόλια για τη φυσικότητα και τη σοβαρότητά της στον ρόλο. Παρά το βάρος του ονόματος που κουβαλά, δείχνει αποφασισμένη να κριθεί για τη δουλειά της και όχι για τους συγγενικούς δεσμούς της.

Πολυτάλαντη παρουσία

Πέρα από την υποκριτική, η Έλα Μπλου έχει δείξει ενδιαφέρον και για τη μουσική. Με τα πρώτα της τραγούδια να κυκλοφορούν διαδικτυακά, αποκαλύπτει μια πιο προσωπική, ήρεμη καλλιτεχνική πλευρά, μακριά από τον εκκωφαντικό θόρυβο του Χόλιγουντ. Η αισθητική της στα κοινωνικά δίκτυα -απλή, γήινη και προσεγμένη- αντανακλά την εικόνα μιας νέας γυναίκας που θέλει να μείνει αυθεντική σε έναν χώρο που συχνά επιβάλλει ρόλους.

Η σχέση με τον πατέρα της

Ο Τζον Τραβόλτα, ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς της γενιάς του, δεν κρύβει την υπερηφάνεια του για την κόρη του. Συχνά μοιράζεται στιγμές τους στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας το ισχυρό δέσιμο μεταξύ τους, ένα δέσιμο που ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τον θάνατο της Κέλι Πρέστον το 2020. Η Έλα, με αξιοσημείωτη ωριμότητα, στάθηκε στο πλευρό του πατέρα της, αποτελώντας ένα σταθερό στήριγμα στην οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

