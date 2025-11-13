Ο Τζον Τραβόλτα μοιράστηκε με υπερηφάνεια ένα βίντεο του 14χρονου γιου του Μπέντζαμιν, στο οποίο η ομοιότητα είναι εμφανής. Πατέρας και γιος μοιάζουν «σαν δύο σταγόνες νερό».

Ο Τραβόλτα μεγαλώνει τώρα μόνος τα παιδιά του, τον Μπέντζαμιν και την Έλα, 25 ετών, μετά τον θάνατο της μητέρας τους Κέλι Πρέστον από καρκίνο το 2020, σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Ο 71χρονος σταρ του «Grease» δημοσίευσε ένα γλυκό νέο βίντεο στο Instagram, με τον ίδιο και τον Μπέντζαμιν να απολαμβάνουν μια πεζοπορία στο χιονισμένο βουνό της Νορβηγίας. Ο γιος του φαίνεται να ανεβαίνει με κόπο σε ένα σημείο με θέα, από όπου μπορεί να θαυμάσει την εκπληκτική θέα του σκανδιναβικού τοπίου.

«Δεν υπάρχει βουνό αρκετά ψηλό για τον γιο μου, Μπεν. Με αγάπη από τη Νορβηγία», έγραψε ο Τραβόλτα στην ανάρτηση, υπό τους ήχους του «Ain't No Mountain High Enough».

Πηγή: skai.gr

