Θαυμάστρια έπιασε τα γεννητικά όργανα τραγουδιστή της R&B (video)

Ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, ευρύτερα γνωστός ως «Mario», υπέστη περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής του. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια γυναίκα, η οποία φέρεται να φορούσε βέρα, να προβαίνει σε άσεμνη χειρονομία αγγίζοντας τον τραγουδιστή στον καβάλο, σε συναυλία στο Ντιτρόιτ.

Mario a été agressé sexuellement par une fan sur scène hier.

Il lui a demandé d’arrêter . pic.twitter.com/C7UITJhUXl November 25, 2025

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε άλλος θεατής, την ώρα που ο 39χρονος τραγουδιστής ήταν στη σκηνή, μια γυναίκα τον άρπαξε από τον καβάλο. Ο «Mario», ο οποίος φάνηκε να δυσανασχετεί από την κίνηση της γυναίκας, συνέχισε να ερμηνεύει λέγοντας προς τη θαυμάστριά του: «Σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ». «Αυτό είναι κυριολεκτικά σεξουαλική επίθεση», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «γιατί να πιστεύεις ότι αυτό είναι εντάξει;», αναρωτήθηκε κάποιος άλλος, προσθέτοντας: «Αυτό δεν είναι αποδεκτό».

Σκηνικό σεξουαλικής παρενόχλησης είχε βιώσει την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή και η Halsey. Η τραγουδίστρια, ενώ βρισκόταν μια ανάσα από το κοινό, μια θαυμάστριά της από κάτω άρχισε να την αγγίζει άσεμνα. Αρχικά, της τραβούσε τις ζαρτιέρες και στη συνέχεια άρχισε να χαϊδεύει το πόδι της και τους γλουτούς της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.