Η Τζένιφερ Άνιστον είναι «καψούρα» με τον νέο της σύντροφο, Τζιμ Κέρτις. Η ηθοποιός από τη σειρά «Φιλαράκια» εθεάθη να χτενίζει τα μαλλιά του, προσπαθώντας να μειώσει το «φριζάρισμα», διατηρώντας όμως τα όμορφα κυματιστά τους σχήματα.

Αυτό ήταν κάτι σαν διαφημιστικό σποτ, καθώς η ηθοποιός προωθούσε τα δικά της προϊόντα περιποίησης μαλλιών, κάτι που κάνει συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθώς η διάσημη ηθοποιός, όπως φαίνεται και στο βίντεο, έβαζε ένα προϊόν στα μαλλιά του φίλου της, ειδικού στον τομέα της ευεξίας, εκείνος της χαμογέλασε σαν να ήταν ο έρωτας της ζωής του.

«Λίγο από αυτό... Λίγο από εκείνο... Λίγο από το χαριτωμένο», έγραψε η σταρ στην ανάρτησή της στο Instagram. Όταν τελείωσε, η ηθοποιός του «Murder Mystery» τον κοίταξε και του είπε ότι ήταν «χαριτωμένος». Αυτό συνέβη αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της σχέσης των δύο ερωτευμένων στο Instagram, «ανεβάζοντας» μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους να αγκαλιάζονται σε ένα πάρτι.

Την περασμένη εβδομάδα, η ηθοποιός παρευρέθηκε στην πρώτη της μεγάλη εκδήλωση με τον Κέρτις στο «Elle Women In Hollywood». Και οι δύο φορούσαν μαύρα ρούχα καθώς πόζαραν δίπλα-δίπλα, πριν ο φίλος της, Άνταμ Σάντλερ, πει πόσο χαρούμενος ήταν που την έβλεπε ερωτευμένη. Και στις αρχές του μήνα, ανακοίνωσαν επίσημα τη σχέση τους στο Instagram.

Πρόσφατα, ο Κέρτις, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας, της υπνοθεραπείας και της προσωπικής ανάπτυξης, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μερικές συμβουλές για τις σχέσεις. Όταν ρωτήθηκε αν είναι «καλύτερο να συμβιβάζεσαι ή να μένεις μόνος», ο Τζιμ ήταν κατηγορηματικός ότι οι σχέσεις δεν πρέπει να γίνονται με επιπόλαιο τρόπο.

«Θα πω, ούτε το ένα ούτε το άλλο», είπε στην κάμερα, ενώ έκανε δουλειές στην κουζίνα. Αναφερόμενος σε μια μελέτη του Χάρβαρντ, ο Τζιμ είπε ότι «οι σχέσεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την ευτυχία, οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχεις στη ζωή σου ανθρώπους που σε φροντίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς ως άτομο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.