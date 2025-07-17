Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκάλυψε αν θα παντρευτεί ξανά μετά τα 4 διαζύγιά της - Είμαστε μαζί σου… (video-φωτό)

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) φαίνεται να έχει σταματήσει να δοκιμάζει την τύχη της με τον γάμο. Κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας της «Up All Night», η 55χρονη καλλιτέχνιδα απάντησε σε έναν θαυμαστή από το κοινό που της έκανε πρόταση γάμου. «JLo, θα με παντρευτείς;», έγραφε το πανό που κρατούσε ο θαυμαστής της. «Νομίζω ότι τελείωσα με αυτό. Ναι, το δοκίμασα μερικές φορές», ανέφερε η ίδια χαμογελώντας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει τέσσερις γάμους στο ενεργητικό της, με τον τελευταίο να προέρχεται από το αναζωπυρωμένο ειδύλλιο με τον 52χρονο Μπεν Άφλεκ. Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Αύγουστο, στην επέτειο των δύο ετών, μετά από μήνες φημών ότι το ζευγάρι χωρίζει… Η Λόπεζ παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον παραγωγό Οτζάνι Νόα, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας το 1997.

Γνωρίστηκαν όταν ήταν σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο στο Μαϊάμι και χώρισαν τον Ιανουάριο του 1998, μετά από μόλις 11 μήνες γάμου. Η γεννημένη στο Μπρονξ τραγουδίστρια-ηθοποιός είπε αργότερα το «ναι» στον χορευτή Cris Judd το 2001, αφού οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του μουσικού της βίντεο κλιπ, «Love Don't Cost A Thing».

Και πάλι, ο γάμος ήταν βραχύβιος και το ζευγάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου εννέα μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2002. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2003. Ο μακροβιότερος και πιο γόνιμος γάμος της Jennifer ήταν με τον τραγουδιστή Marc Anthony. Η Λόπεζ και ο Άντονι γνωρίστηκαν το 1998, όταν εκείνος εμφανίστηκε στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «The Capeman». Φίλοι αρχικά, παντρεύτηκαν το 2004, λίγο μετά τη λήξη του πρώτου αρραβώνα της JLo με τον Affleck.

