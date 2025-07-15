Τζένιφερ Λόπεζ: Κι από φωνή… κορμάρα - Τα έδωσε όλα στη συναυλία της στη Μαδρίτη (video-φωτό)

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κορμάκι διακοσμημένο με κρύσταλλα σε συναυλία της στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Up All Night». Η 55χρονη τραγουδίστρια ήταν καθηλωτική στη σκηνή. Η J-Lo ξεκίνησε την περιοδεία της στις 8 Ιουλίου στην Pontevedra της Ισπανίας και θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα στις 12 Αυγούστου στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Η Λόπεζ ξεκίνησε το σόου της φορώντας ένα κορμάκι, το οποίο αναδείκνυε τέλεια τα οπίσθια και τις καμπύλες της. Συνδύασε το σύνολο με ασορτί μπότες μέχρι το ύψος του μηρού, οι οποίες συμπλήρωναν την υπόλοιπη εμφάνισή της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ευδιάθετη, καθώς απολάμβανε την πρώτη της περιοδεία μετά από έξι χρόνια. Μάλιστα, η καλλιτέχνιδα «ανέβασε» στο Instagram και βίντεο από τις πρόβες της στην Ισπανία.

Η σειρά συναυλιών είναι η πρώτη περιοδεία της Λόπεζ μετά το «It's My Party» του 2019. Είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στη σκηνή με το «This Is Me Live» το 2024, αλλά η περιοδεία ακυρώθηκε για να μπορέσει να περάσει χρόνο με τα παιδιά της, την οικογένειά της και τους στενούς της φίλους.

Την περασμένη εβδομάδα, η σταρ διοργάνωσε ένα αποκλειστικό πάρτι ακρόασης για 30 θαυμαστές της στο Λος Άντζελες, όπου παρουσίασε έξι νέα τραγούδια, με ένα από αυτά να υπαινίσσεται τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ. Το πρώην ζευγάρι «ενώθηκε» με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2022 μετά την αναζωπύρωση του ειδυλλίου τους, αλλά πέρυσι τον Αύγουστο, η τραγουδίστρια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους.

