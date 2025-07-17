Μια νέα βιογραφία για την Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow), γραμμένη από την Amy Odell, αποκαλύπτει γιατί το ειδύλλιό της με τον Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) είχε άδοξο τέλος το 2000. Στο επερχόμενο βιβλίο «Gwyneth: The Biography» αποκαλύπτεται ότι η 52χρονη ηθοποιός… «έγινε τάρανδος» από τον, επίσης, 52χρονο ηθοποιό. Την απάτησε, ενώ το ζευγάρι είχε καλή σεξουαλική χημεία.

Σε δημοσίευμά του το «People» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η σεξουαλική τους χημεία δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις αυτοκαταστροφικές παρορμήσεις του, οι οποίες μπορεί να περιλάμβαναν ακόμη και το να την απατήσει». Σύμφωνα με τη συγγραφέα, μετά τον χωρισμό του ζευγαριού η Πάλτροου είπε: «Αγαπώ τους άντρες, ακόμα κι αν είναι ψεύτες, απατεώνες, καθάρματα».

Γράφτηκε, επίσης, ότι ο γεννημένος στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης ηθοποιός «πάλευε με τον αλκοολισμό και τον τζόγο», καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους. Και σημειώνεται από τη βιογράφο: «Οι φίλοι της είχαν επιφυλάξεις γι’ αυτόν, επειδή δεν ανταποκρινόταν πάντα στην αγάπη της. Κατά καιρούς φαινόταν να ενδιαφέρεται περισσότερο να παίζει βιντεοπαιχνίδια με τα παιδιά στο σπίτι του, παρά να είναι με την Gwyneth Paltrow».

Σε άλλο απόσπασμα του βιβλίου -και πάλι σχετικό με το θέμα- η συγγραφέας γράφει: «Μίλησε ανοιχτά για το πόσο πολύ απολάμβανε τη σεξουαλική τους ζωή. Είπε στον φίλο της, Kevy Aucoin, μια μέρα ότι της άρεσε όταν ο Affleck επιδιδόταν σε μια συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη». Το πρώην ζευγάρι πρωταγωνίστησε ο ένας δίπλα στον άλλον σε δύο ταινίες κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, το «Shakespeare in Love» του 1998, που χάρισε στην Paltrow ένα Όσκαρ, και την ρομαντική κωμωδία «Bounce» του 2000.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.