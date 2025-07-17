Ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός, Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas), άφησε το πολυτελές γιοτ του και κατευθύνθηκε με σκάφος στο διάσημο «Club 55» στην παραλία Pampelonne, στο Σεν Τροπέ. Ο θρύλος του Χόλιγουντ φαίνεται ότι απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο, αν και 80 ετών.

Στον δρόμο που χάραξε ο Τζιν Χάκμαν, αυτόν της εθελουσίας εξόδου «πριν τα τινάξει σε κάποιο πλατό», σε δήλωσή του πριν από μερικές μέρες στο πλαίσιο της βράβευσής του στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, ο Μάικλ Ντάγκλας αποφάσισε να διακόψει μια τεράστια καριέρα έξι δεκαετιών, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση.

«Δουλεύω για σχεδόν 60 χρόνια και δεν ήθελα να είμαι ένας από αυτούς τους ηθοποιούς που πεθαίνουν στο πλατό. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που παίρνω τον χρόνο μου. Δεν έχω καμία πραγματική πρόθεση να επιστρέψω. Λέω ότι δεν έχω συνταξιοδοτηθεί, γιατί αν προέκυπτε κάτι ξεχωριστό, θα επέστρεφα. Αλλά διαφορετικά, είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τη σύζυγό μου να δουλεύει», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Ντάγκλας δηλώνει «ευτυχής που παίζει τον ρόλο του συζύγου», στο πλευρό της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones). Οι δυο τους αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια του Χόλιγουντ, αφού ήδη έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια γάμου.

Παρότι δεν έχει ενεργά κινηματογραφικά πρότζεκτ ως ηθοποιός, ο Ντάγκλας αποκάλυψε ότι εργάζεται επί του παρόντος σε μια μικρή ανεξάρτητη ταινία, προσπαθώντας να βγει καλό το σενάριο. Αυτό συνάδει με προηγούμενες δηλώσεις του τον περασμένο Μάιο στο «Deadline», όπου είχε αναφέρει ότι «απολαμβάνει» το διάλειμμα από την υποκριτική, εστιάζοντας στην προσωπική του ζωή και στην παραγωγή ταινιών μέσω της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής που έχει ιδρύσει. Τόνισε μάλιστα πως: «Ήταν εξουθενωτικό να διευθύνεις την εταιρεία παραγωγής και να παίζεις ταυτόχρονα».

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr, Instagram)

Πηγή: skai.gr

