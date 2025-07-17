Το παραλήρημα της Κλόε Καρντάσιαν για το Photoshop: Γιατί εξακολουθείς να λες ψέματα;

Οι θαυμαστές δεν πιστεύουν τον ισχυρισμό της Κλόε Καρντάσιαν (Khloé Kardashian) ότι δεν κάνει πλέον Photoshop στις φωτογραφίες της. Η Kardashian ισχυρίστηκε στην εκπομπή «Khloé in Wonderland» ότι δεν επεξεργάζεται πλέον τις φωτογραφίες της στο Instagram, απαντώντας σε έναν θαυμαστή που έγραψε: «Κάνεις Photoshop σε κάθε φωτογραφία που δημοσιεύεις». Ενώ η τηλεπερσόνα ανέφερε ότι έχει σταματήσει την πρακτική αυτή, αναγνώρισε ότι το έκανε κάποτε. Η μητέρα δύο παιδιών παραδέχτηκε ότι επηρεάστηκε από άλλους και ότι ήταν σύνηθες την εποχή εκείνη.

«Νομίζω ότι υπήρχε μια εποχή που όλοι μας ήμασταν απορροφημένοι από αυτόν τον τρόπο ζωής -με φίλτρα- και δεν μπορούσαμε να δούμε τον εαυτό μας χωρίς φίλτρο», είπε. «Θέλω να πω, σίγουρα υπάρχουν μέρες που είναι σαν, ‘’Αχ, χρειάζομαι φίλτρο, δεν αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου’’, αλλά, είμαι σε βίντεο. Και μου αρέσει ο εαυτός μου καλύτερα στο βίντεο από ότι στις φωτογραφίες», συνέχισε. «Δεν νομίζω ότι είμαι η πιο φωτογενής, αλλά θα βγάλω 500 φωτογραφίες για να καταλήξω σε αυτή που μου αρέσει. Δεν πειράζει, μου επιτρέπεται να το κάνω αυτό».

Τέλος, η Κλόε Καρντάσιαν παραδέχτηκε -κάτι είναι κι αυτό- ότι βλέποντας κάποιες από τις «πειραγμένες» φωτογραφίες της, σκέφτεται ότι μοιάζει με χαρακτήρα καρτούν. «Είναι ταπεινωτικό το γεγονός ότι σκέφτηκα ότι αυτή ήταν μια εκδοχή του εαυτού μου», ανέφερε με νόημα. «Έπρεπε, πραγματικά, να επαναπρογραμματίσω το μυαλό μου. Αυτό δεν είναι αληθινό, δεν είμαι έτσι και δεν θέλω να δείχνω έτσι». Η συνιδρύτρια του «Good American», 41 ετών, επέμεινε ότι έχει αλλάξει.

Η Kardashian έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για λάθη στο Photoshop. Τον Ιούνιο, η ριάλιτι σταρ ανέλυσε κάθε αισθητική χειρουργική επέμβαση που έχει κάνει. Παραδέχτηκε ότι έκανε πλαστική στη μύτη, botox, υποβλήθηκε σε θεραπείες με λέιζερ και ακόμη και σε μια θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολομού.

