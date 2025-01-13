Για την εμπειρία της στο jiu-jitsu μίλησε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία αποκάλυψε ότι η κόρη της Arabella, 13 ετών, έβαλε όλη την οικογένειά τους στο άθλημα.

Η Ιβάνκα είπε ότι η κόρη της ήθελε να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της. «Είναι καλό για όλους», είπε η επιχειρηματίας, σημειώνοντας ότι ο σύζυγος Τζάρεντ Κούσνερ και οι γιοι τους —ο Τζόζεφ, 11 ετών, και ο Θίοντορ, 8— επίσης εκπαιδεύονται στην πολεμική τέχνη.

«Είναι σχεδόν σαν ένας διαλογισμός εν κινήσει», είπε, «είναι σαν το τρισδιάστατο σκάκι». «Είναι διασκεδαστικό», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η πρακτική «συνδυάζει σωματικές κινήσεις και φιλοσοφία με εκπληκτικό τρόπο».

Η Ιβάνκα δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ φανατική της γυμναστικής, αλλά της αρέσει να παραμένει ενεργή συμμετέχοντας σε αθλήματα.

Η πρώην σταρ του ριάλιτι σημείωσε ότι όταν υπηρετούσε ως ανώτερος σύμβουλος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, οι προπονήσεις της ήταν «να κάνει εβδομαδιαίο τρέξιμο με τον Τζάρεντ τα πρωινά του Σαββάτου ή να κυνηγάει τα παιδιά γύρω από το σπίτι τα βράδια».

Στην παρούσα φάση τόνισε ότι πλέον «θέλω να προπονούμαι σε ασκήσεις αντίστασης. Θέλω να τρώω καλά. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα και γνωρίζοντας ότι αυτά γίνονται καλύτερα για μένα το πρωί, αυτό είναι… μέρος της ημέρας μου και πώς επιλέγω να διαθέσω και να ιεραρχήσω τον χρόνο μου».

Ενώ η Ιβάνκα άρχισε να κάνει σταθερά γιόγκα και πιλάτες όταν μετακόμισε στο Μαϊάμι το 2021, «σταδιακά» πέρασε στην προπόνηση με αντιστάσεις και με βάρη και είδε μια «τεράστια διαφορά» στο σώμα της.

«Έγινα πιο δυνατή. Έγινα πιο αδύνατη», τόνισε.



Η Ιβάνκα εξήγησε ότι ακολουθεί «απλά πράγματα» στο γυμναστήριο, και σε ό,τι αφορά την πρόσληψη πρωτεΐνης, εξήγησε ότι πίνει ένα πρωινό με κρεατίνη, μπανάνα, κακάο, πρωτεΐνη Perfect Amino και ηλεκτρολύτες.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για την αποχώρηση από την πολιτική παρά την πρόσφατη προεδρική νίκη του Ντόναλντ, λέγοντας ότι θέλει να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της.

