Ένα «ατύχημα» είχε η Denise Richards κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της σε ένα ριάλιτι επιβίωσης, κάτι που θυμίζει λίγο από Ειδικές Δυνάμεις. Τι έπαθε η πρώην του Charlie Sheen; Έσκασαν τα εμφυτεύματα του στήθους της.

Η ηθοποιός και πρώην σύζυγος του Charlie Sheen ήξερε πως η παρουσία της στο ριάλιτι του δικτύου FOX, «Special Forces: World's Toughest Test», θα την ωθούσε στα όριά της, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, αλλά μάλλον δεν το περίμενε ότι θα την έστελνε στο νοσοκομείο.

Σε συνέντευξή της στο «Entertainment Weekly», η πρώην πρωταγωνίστρια του «Real Housewives of Beverly Hills» ανέφερε ότι είχε αυτό το σοβαρό ατύχημα όταν πήδηξε από μια γέφυρα κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου. Οι παραγωγοί της έδωσαν τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το ριάλιτι, ωστόσο η ίδια επέλεξε να συνεχίσει. «Ήθελα να δω έναν γιατρό για να βεβαιωθώ ότι ήμουν εντάξει», αποκάλυψε η Denise Richards.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να κάνω επέμβαση για τα εμφυτεύματα. Απλά, δεν είχα ακόμα τον χρόνο να ξεκουραστώ. Ελπίζω να το κάνω σε δύο εβδομάδες. Είτε να αντικατασταθούν είτε να αφαιρεθούν, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Αυτά πάντως, πρέπει να βγουν».

Πηγή: skai.gr

