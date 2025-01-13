Isabella Rossellini: Η σπαρακτική της ανάρτηση για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Χαρακτηριστικά βιβλικής καταστροφής έχουν λάβει οι φωτιές που «καταβροχθίζουν» ζωές, σπίτια και περιουσίες στο Λος Άντζελες, την ίδια στιγμή που οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος όχι μόνο δεν έχει περάσει, αλλά αυξάνεται δραματικά.

Η πύρινη λαίλαπα αφήνει πίσω της μόνο αποκαΐδια και καταστροφή και οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, αλλά και που αποτυπώνουν οι φωτογράφοι, κυριολεκτικά είναι σπαρακτικές. Μια τέτοια φωτογραφία δημοσίευσε και η διάσημη ηθοποιός, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, σε ανάρτησή της στο Instagram, προκειμένου να εκφράσει την οδύνη της για την απερίγραπτη καταστροφή.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Στην προηγούμενη ανάρτησή μου που απαριθμούσε όλες τις υποψηφιότητές μου για την ταινία CONCLAVE δεν μπόρεσα να βρω τίποτα να πω που να μου φαινόταν κατάλληλο. Φυσικά, είμαι ευγνώμων και υπερήφανη, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με το Χόλιγουντ και το Λος Άντζελες φέρνει μόνο δάκρυα στα μάτια μου καθώς σκέπτομαι όλους τους φίλους και συναδέλφους που ζουν αυτή την τραγωδία. Μίλησα με τον αδελφό μου Ρομπέρτο γι’ αυτό και μου έστειλε αυτή τη σπαρακτική φωτογραφία που βρήκε».



