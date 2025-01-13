Λογαριασμός
Η Νόνη Δούνια έγινε 53: «Δεν μεγαλώνω, ανεβαίνω επίπεδο». Σωστή...

Το γνωστό μοντέλο αποκάλυψε την ηλικία της στο Instagram με μία εντυπωσιακή φωτογραφία

Νόνη Δούνια: Εγινε 53 και δηλώνει «Δεν μεγαλώνω, ανεβαίνω επίπεδο»

Η Νόνη Δούνια - το γνωστό μοντέλο, εστεμμένη των καλλιστείων και τηλεπαρουσίαστρια έγινε σήμερα 53 ετών, όπως αποκάλυψε η ίδια στα social media, ανεβάζοντας μάλιστα και μία φωτογραφία που ποζάρει φορώντας μπουρνούζι, πετσέτα στα μαλλιά και γυαλιά ηλίου.

«Δεν μεγαλώνω. Ανεβαίνω επίπεδο. 53», έγραψε πάνω στη φωτογραφία ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσής της σημείωσε: «53 και ανεβαίνουμε σε όλα τα επίπεδα».

Νόνη Δούνια γενέθλια
