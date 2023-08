Τιμοτέ Σαλαμέ και Σίρσα Ρόναν παραλίγο στο… «Barbie»

Η σκηνοθέτις Γκρέτα Γκέργουιγκ είπε ότι είχε σχεδιάσει να εμφανιστούν ο Σαλαμέ και η Ρόναν στο «Barbie» σε μία εμφάνιση έκπληξη

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Hollywood First Look ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ επισκέφτηκε το πλατό της ταινίας «Barbie» την οποία σκηνοθέτησε, και της εξέφρασε το παράπονό του που δεν μπόρεσε να παίξει στην ταινία. Η Γκέργουιγκ σκηνοθέτησε τον Σαλαμέ στο «Lady Bird» και στο «Little Women». Η σκηνοθέτις είπε προηγουμένως στο CinemaBlend ότι ο Σαλαμέ και η μούσα της Σίρσα Ρόναν είχαν «φλερτάρει» με μία εμφάνιση στη «Barbie», αλλά τα φορτωμένα προγράμματά τους δεν τους το επέτρεψαν.



«Προσπάθησα να τους βάλω και τους δύο σε αυτό. Και οι δύο δεν μπορούσαν να το κάνουν», επανέλαβε η Γκέργουιγκ στο Hollywood First Look. «Παρόλο που ο Τιμοτέ ήρθε από το γύρισμα και μετά είπε: "Έπρεπε να ήμουν σε αυτό", και είπα, "Το ξέρω! Γιατί δεν είσαι σε αυτό;"».



Η σκηνοθέτις είπε ότι είχε σχεδιάσει να εμφανιστούν ο Σαλαμέ και η Ρόναν στο «Barbie» σε μία εμφάνιση έκπληξη αλλά «και οι δύο δεν κατάφεραν να το κάνουν και ήμουν τόσο ενοχλημένη. Αλλά τους αγαπώ τόσο πολύ. Αλλά ένιωθα σαν να κάνω κάτι χωρίς τα παιδιά μου. Εννοώ, δεν είμαι η μαμά τους, αλλά νιώθω κάπως σαν τη μαμά τους».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

