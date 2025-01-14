Ο Καναδός καλλιτέχνης The Weeknd ανέβαλε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow», από τις 24 Ιανουαρίου για τις 31 Ιανουαρίου εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στο Λος Άντζελες.

Παράλληλα ακυρώθηκε η μοναδική προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Rose Bowl της πόλης των Αγγέλων στις 25 Ιανουαρίου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του στο Instagram, η απόφαση αυτή οφείλεται «σε ένδειξη σεβασμού και ανησυχίας για τους κατοίκους της κομητείας του Λος Άντζελες».

Και προσθέτει: «Αυτή η πόλη ήταν πάντα μια βαθιά πηγή έμπνευσης για εμένα και οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους έχουν επηρεαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Η προσοχή μου παραμένει στην υποστήριξη της ανάκαμψης αυτών των κοινοτήτων και στην παροχή βοήθειας στους απίστευτους ανθρώπους της, κατά την ανοικοδόμησή τους».

Το «Hurry Up Tomorrow» είναι το έκτο άλμπουμ του μουσικού που υπογράφει ως Tesfaye και το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε με το «After Hours» το 2020 και συνεχίστηκε με το «Dawn FM» δύο χρόνια αργότερα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, στο άλμπουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Playboi Carti, Anitta, Max Martin και Pharrell Williams.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

