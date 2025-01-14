Η Μπρουκ Σιλντς δεν «μασάει» τα λόγια της. Η ίδια εμφανίστηκε στο «Good Morning America» και αποκάλυψε στους οικοδεσπότες της εκπομπής ένα σχόλιο που δέχθηκε από «τρολ» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Τις προάλλες έκανα ένα Instagram Live και ένα από τα σχόλια που μου έγραψαν ήταν ‘’πραγματικά εύχομαι να έδειχνες όπως παλιά’’», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός. «Και τότε αναρωτήθηκα: Αλήθεια; Σκέφτηκα, ‘’είμαστε όλοι τόσο εκτός πραγματικότητας… Πρέπει να βρίσκουμε χαρά σε ό,τι κάνουμε».

Η Shields, η οποία προωθεί το τελευταίο της βιβλίο, «Shields Is Not Allowed to Get Old», προβληματίστηκε επίσης για τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες.

Brooke Shields Responds to Critic Who Told Her, ‘I Really Wish You Looked the Way You Used To’ https://t.co/OcOSFT5woH — People (@people) January 13, 2025

«Η βιομηχανία ομορφιάς θέλει να κυνηγάμε τη νεότητα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πού ήσουν, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά χαρούμενο να λες: ‘’Μπορεί να μην ξέρω πού πηγαίνω, αλλά είμαι εδώ’’».

Επίσης, η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να δείχνει και να νιώθει υγιής και όχι το πώς γερνάει. «Έχω κερδίσει όλα όσα φαίνονται στο πρόσωπό μου, κάθε ρυτίδα μου», δήλωσε η Shields. «Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνεις κάθε φορά το επόμενο βήμα…». Στο βιβλίο της, που κυκλοφορεί σήμερα, 14 Ιανουαρίου, η σταρ μιλάει με ειλικρίνεια για το σεξ και τη μητρότητα.

Τέλος, ερωτηθείσα για τις πλαστικές επεμβάσεις, η Brooke Shields ήταν ειλικρινής: «Είμαι υπέρ οποιουδήποτε από αυτά, αν πραγματικά γίνεται για τον εαυτό σου, για τους σωστούς λόγους και σου δίνει κάποιου είδους αυτοπεποίθησης που χρειάζεσαι».

Πηγή: skai.gr

