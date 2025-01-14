Ο Kanye West δημοσίευσε και διέγραψε γρήγορα μία σέξι φωτογραφία της συζύγου του, Bianca Censori, στο Instagram. Κι είναι αλήθεια ότι στη συγκεκριμένη φωτογραφία η Bianca Censori φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι, σχεδόν… αόρατο.

Ο 47χρονος ράπερ θέλησε να μοιραστεί το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που δεν αφήνει, σχεδόν, τίποτα στη φαντασία, με τους 20,3 εκατ. followers του, αλλά, μάλλον, μετά το μετάνιωσε. Η λήψη, η οποία εμφανίστηκε στα Instagram Stories του Kanye, έγινε «καπνός» μέσα σε λίγα λεπτά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Bianca Censori προκαλεί αντιδράσεις με την εμφάνισή της, αφού η ιταλική εταιρεία ενοικίασης σκαφών Venetian της απαγόρευσε ισόβια την είσοδο μετά το σκάνδαλο άσεμνης έκθεσης στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να ερωτοτροπεί μέσα σε μια γόνδολα στη Βενετία, με τον West να εκθέτει τα γυμνά του οπίσθια μπροστά στα βλέμματα των τουριστών. Οι εικόνες του ζευγαριού έγιναν «viral», με τη Venezia Turismo Motoscafi, την εταιρεία που νοίκιασε το σκάφος στον West και τη Censori, να αναφέρει ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτο στα σκάφη της.

Το ζευγάρι ταξιδεύει αρκετά το τελευταίο διάστημα και οι δύο τους φαίνεται να περνούν χρόνο σε Ντουμπάι, Μαλδίβες, Ιαπωνία και Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώην σύζυγός του, Kim Kardashian, και τα τέσσερα μικρά παιδιά τους -North, Saint, Chicago και Psalm- αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την έπαυλή τους στο Hidden Hills της Καλιφόρνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Kanye West wife Bianca Censori , earlier today in LA



Hot or Not ? pic.twitter.com/M1DM4iuBQc — WeGotitBack 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇺🇸 (@NotFarLeftAtAll) August 17, 2024

Πηγή: skai.gr

