Kanye West: «Ανέβασε» την πιο σέξι φωτογραφία της Bianca Censori και λίγα λεπτά μετά τη διέγραψε – Τη βρήκαμε…

Ο ράπερ θέλησε να μοιραστεί το συγκεκριμένο στιγμιότυπο με τους 20,3 εκατ. followers του, αλλά μετά το μετάνιωσε...

Kanye West

Ο Kanye West δημοσίευσε και διέγραψε γρήγορα μία σέξι φωτογραφία της συζύγου του, Bianca Censori, στο Instagram. Κι είναι αλήθεια ότι στη συγκεκριμένη φωτογραφία η Bianca Censori φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι, σχεδόν… αόρατο. 

Ο 47χρονος ράπερ θέλησε να μοιραστεί το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που δεν αφήνει, σχεδόν, τίποτα στη φαντασία, με τους 20,3 εκατ. followers του, αλλά, μάλλον, μετά το μετάνιωσε. Η λήψη, η οποία εμφανίστηκε στα Instagram Stories του Kanye, έγινε «καπνός» μέσα σε λίγα λεπτά. 

Bianca Censori

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Bianca Censori προκαλεί αντιδράσεις με την εμφάνισή της, αφού η ιταλική εταιρεία ενοικίασης σκαφών Venetian της απαγόρευσε ισόβια την είσοδο μετά το σκάνδαλο άσεμνης έκθεσης στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι.

Bianca Censori

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να ερωτοτροπεί μέσα σε μια γόνδολα στη Βενετία, με τον West να εκθέτει τα γυμνά του οπίσθια μπροστά στα βλέμματα των τουριστών. Οι εικόνες του ζευγαριού έγιναν «viral», με τη Venezia Turismo Motoscafi, την εταιρεία που νοίκιασε το σκάφος στον West και τη Censori, να αναφέρει ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτο στα σκάφη της. 

Bianca Censori

Το ζευγάρι ταξιδεύει αρκετά το τελευταίο διάστημα και οι δύο τους φαίνεται να περνούν χρόνο σε Ντουμπάι, Μαλδίβες, Ιαπωνία και Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώην σύζυγός του, Kim Kardashian, και τα τέσσερα μικρά παιδιά τους -North, Saint, Chicago και Psalm- αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την έπαυλή τους στο Hidden Hills της Καλιφόρνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

