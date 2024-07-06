Η σεξουαλική υγεία και απόλαυση είναι απαραίτητα στοιχεία για την ευημερία μας. Δεν περιορίζονται μόνο στην πρόληψη κινδύνων, αλλά επεκτείνονται και στην απόλαυση της σεξουαλικής ζωής. Η καλή σεξουαλική υγεία μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, να ενισχύσει τη σχέση με τον σύντροφό σου και να προάγει τη συνολική ευεξία.

Η κατανόηση των διαφορετικών σεξουαλικών στάσεων και των επιδράσεών τους μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία και για τους δύο συντρόφους, προσφέροντας ποιοτική και απολαυστική σεξουαλική ζωή. Ακολουθούν πέντε στάσεις σεξ που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να ενισχύσουν την ευχαρίστηση και να αυξήσουν τις πιθανότητες για οργασμό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

5 Στάσεις για Σίγουρους Οργασμούς

Ιεραποστολική με Μια Ανατροπή

Αυτή η κλασική στάση σεξ αποκτά νέα διάσταση με την προσθήκη ενός μαξιλαριού κάτω από τους γοφούς της γυναίκας, επιτρέποντας βαθύτερη διείσδυση και άμεση διέγερση του σημείου G.

Στάση Καουμπόισσα

Όταν η γυναίκα είναι από πάνω, έχει τον έλεγχο της γωνίας και του ρυθμού, επιτρέποντας περισσότερη διέγερση της κλειτορίδας και του G-spot.

Doggy Style

Αυτή η στάση προσφέρει βαθιά διείσδυση και άμεση διέγερση του G-spot, ενώ μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση των χεριών για διέγερση της κλειτορίδας.

Κουτάλι (Spooning)

Αυτή η στάση προσφέρει άνεση και οικειότητα, ενώ επιτρέπει εύκολη πρόσβαση για διέγερση της κλειτορίδας και βαθιά διείσδυση.

3 Μύθοι για τις Στάσεις στο Σεξ

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ακούμε διάφορους μύθους σχετικά με το σεξ. Δυστυχώς, ορισμένοι από αυτούς τους μύθους εξακολουθούν να διαδίδονται και στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σεξουαλική μας ζωή. Παρακάτω θα δεις τρεις επίμονους μύθους.

Μύθος 1: Οι γυναίκες απολαμβάνουν μόνο τις κλασικές στάσεις

Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους μύθους. Κάθε σώμα είναι διαφορετικό, οπότε οι γυναίκες απολαμβάνουν διάφορες στάσεις σεξ που προσφέρουν διαφορετική διέγερση και ποικιλία.

Μύθος 2: Η στάση δεν επηρεάζει τον οργασμό

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι διαφορετικές στάσεις στο σεξ μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ευχαρίστηση και τη σεξουαλική διέγερση.

Μύθος 3: Όλοι έχουν πάνω-κάτω τις ίδιες προτιμήσεις

Αυτός είναι άλλος ένας μύθος. Κάθε σώμα είναι διαφορετικό και κάθε άτομο έχει τις δικές του προτιμήσεις. Δεν ισχύουν τα ίδια για όλους.

Η ανοιχτή επικοινωνία, η αδιαπραγμάτευτη συναίνεση και η δοκιμή νέων πραγμάτων μπορούν να αυξήσουν την ευχαρίστηση και για τους δύο συντρόφους, ενισχύοντας τόσο τη σεξουαλική υγεία όσο και τη σεξουαλική απόλαυση.

