Με μια λιτή ανάρτηση στο Instagram – μία φωτογραφία του Αντώνη Ρέμου από τη σκηνή, τη ώρα που τραγουδάει – η σύζυγός του Υβόννη Μπόσνιακ εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στον άντρα της, που ελέγχεται από τις αρχές για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

«Αγάπη μου. Ζωή μου. Μαζί σου μέχρι το τέλος του κόσμου» αναφέρει την λεζάντα της ανάρτησής της, χρησιμοποιώντας τον τίτλο από ένα από τα τραγούδια του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

