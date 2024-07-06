Πολύ κράξιμο δέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επειδή πάντρεψε ένα gay ζευγάρι. Ο ένας από τους γαμπρούς είναι στενός φίλος και συνεργάτης του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της συντρόφου του Νάνσυς Αντωνίου.

Έτσι όταν αποφάσισε να ενώσει τη ζωή του με τον άνθρωπό του ο παρουσιαστής με χαρά δέχτηκε να γίνει κουμπάρος του, εχοντας φυσικά δίπλα του τη γυναίκα της ζωής του τη Νάνσυ.

Ομως, απ’ όταν έγινε γνωστό το γεγονός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δέχεται πολύ κράξιμο, όχι μόνο στα Social Media αλλά και δια ζώσης. Έπιασαν μάλιστα και τον πατέρα του και τον ρώτησαν πως το έκανε αυτό.

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος, ο παρουσιαστής μίλησε χθες τηλεφωνικά στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «Fay’s Time» και ξέσπασε....

Πηγή: skai.gr

