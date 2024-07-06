Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τι απαντά σε όσους τον κράζουν που πάντρεψε δύο άντρες

Ο παρουσιαστής ξέσπασε στην εκπομπή «Fay’s Time»

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Πολύ κράξιμο δέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επειδή πάντρεψε ένα gay ζευγάρι. Ο ένας από τους γαμπρούς είναι στενός φίλος και συνεργάτης του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της συντρόφου του Νάνσυς Αντωνίου.

Έτσι όταν αποφάσισε να ενώσει τη ζωή του με τον άνθρωπό του ο παρουσιαστής με χαρά δέχτηκε να γίνει κουμπάρος του, εχοντας φυσικά δίπλα του τη γυναίκα της ζωής του τη Νάνσυ.

Ομως, απ’ όταν έγινε γνωστό το γεγονός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δέχεται πολύ κράξιμο, όχι μόνο στα Social Media αλλά και δια ζώσης. Έπιασαν μάλιστα και τον πατέρα του και τον ρώτησαν πως το έκανε αυτό.

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος, ο παρουσιαστής μίλησε χθες τηλεφωνικά στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «Fay’s Time» και ξέσπασε....

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γρηγόρης Αρναούτογλου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark