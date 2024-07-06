Μακρυπούλια, Μουτσινάς, Σαμαρά, Κωνσταντινίδου και Δέδες πέταξαν με αερόστατο

Το ταξίδι της ζωής τους αποδεικνύεται για την παρέα αυτό που κάνουν εδώ και λίγες ημέρες στην Κένυα.

Ένας διαφορετικός και ιδιαίτερος προορισμός για μια διαφορετική παρέα φίλων. Ο Νίκος Μουτσινάς (ο βετεράνος των ταξιδιών), ο κολλητός Κωνσταντίνος Δέδες και τα κορίτσια τους, η Ευγενία Σαμαρά, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου δεν σταματάνε λεπτό να χαμογελάνε πλατιά.

Δεν περνάνε απλά καλά, περνάνε υπέροχα και για τρίτη ημέρα μοιράζονται με τον κόσμο τις μαγικές στιγμές που ζουν και τις νέες εμπειρίες.

