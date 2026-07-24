Ένας 54χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από δυστύχημα ενώ εργαζόταν στο εργοτάξιο του Καμπ Νου, του ιστορικού γηπέδου της Μπαρτσελόνα, όπου εδώ και τρία χρόνια πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης, ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/7) η αστυνομία της Καταλονίας.

Ο θάνατος, ο πρώτος στο συγκεκριμένο εργοτάξιο από την έναρξη των εργασιών τον Ιούνιο του 2023, φέρεται να προκλήθηκε από χτύπημα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κλήθηκαν στο σημείο δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το θύμα. Έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Η ολοκλήρωση των εργασιών στο Καμπ Νου, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω επιπλοκών που σχετίζονται με τις άδειες και καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας, αναμένεται το 2028.

Το διευρυμένο Καμπ Νου θα μπορεί να φιλοξενεί 105.000 θεατές, αριθμός που θα αποτελεί ρεκόρ στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

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