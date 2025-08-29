Η ανακοίνωση των αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι αποτέλεσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της τεράστιας επιρροής της τραγουδίστριας στον εταιρικό και οικονομικό κόσμο των ΗΠΑ. Η ερμηνεύτρια μοιράστηκε την είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media με τον πλέον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές αλλά και μεγάλη κίνηση σε μετοχές και στοιχηματικές αγορές.

Η μετοχή της Signet Jewelers, μίας από τις λίγες εισηγμένες εταιρείες κοσμημάτων στα μεγάλα χρηματιστήρια, κατέγραψε άνοδο άνω του 6%, μετά από κέρδη περίπου 3%, όταν και ακολούθησε άμεσο «άλμα» μετά την ανάρτηση του ζευγαριού. Η άνοδος συνδέεται με τη συζήτηση για το διαμαντένιο μονόπετρο της Σουίφτ, που επιβεβαιώθηκε από ειδικούς ότι είναι «cushion cut».

Αντίστοιχα, η Ralph Lauren, τα ρούχα της οποίας φαίνεται να φορούσαν οι δύο στις φωτογραφίες, ενισχύθηκε κατά 0,5% την Τετάρτη, έχοντας ήδη κερδίσει 2% την προηγούμενη μέρα. Η American Eagle εκτινάχθηκε άνω του 8% την Τετάρτη, έπειτα από την ανακοίνωση συνεργασίας με το αθλητικό brand του Κέλσι, Tru Kolors, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια.

Άλλες εταιρείες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη δημοσιότητα των αρραβώνων. Η Domino’s Pizza και η GrubHub έστειλαν ειδοποιήσεις στους χρήστες με αναφορές σε τραγούδια της Σουίφτ και emoji δαχτυλιδιού, ενώ η εταιρεία αναψυκτικών Poppi ανέβασε στο Instagram σχετική ανάρτηση.

Στην κοινή ανάρτησή του στο Instagram, το ζεύγος έγραψε: «Η καθηγήτρια των αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται». Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες που έδειχναν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ, η οποία φορούσε ένα δαχτυλίδι στο δεξί χέρι.

Το δαχτυλίδι δημιουργήθηκε από την Αμερικανίδα Κίντρεντ Λιούμπεκ, σε συνεργασία με τον ίδιο τον Κέλσι. Η Λιούμπεκ, ιδρύτρια του brand Artifex Fine, εξειδικεύεται στην χειροποίητη χαρακτική μετάλλων και είναι γνωστή για τη μοναδική της αισθητική, η οποία αντλεί έμπνευση από ιστορικά σχέδια και τεχνικές του παρελθόντος.

Τα συγκεκριμένα διαμάντια είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους συλλέκτες. Ξεχωρίζουν για το σχήμα τους και τις στρογγυλεμένες γωνίες τους, που θυμίζει μαξιλαράκι. Το κέντρο του δαχτυλιδιού της Σουίφτ κοσμεί ένα τέτοιο διαμάντι, το οποίο πλαισιώνεται από χρυσή βάση με περίτεχνες χαράξεις. Αν και τα δαχτυλίδια της Λιούμπεκ κυμαίνονται από 4.300 έως και 38.000 δολάρια, το συγκεκριμένο κομμάτι, λόγω του μεγάλου κεντρικού διαμαντιού και της εξατομικευμένης κατασκευής, εκτιμάται ότι φτάνει μέχρι και το 1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με ειδικούς σε πολύτιμους λίθους.

Η Σουίφτ φόρεσε για τη μεγάλη στιγμή ένα ριγέ μεταξωτό φόρεμα Polo Ralph Lauren, σανδάλια Louis Vuitton και το διαμαντένιο ρολόι Cartier Santos Demoiselle. Ο Κέλσι προτίμησε ένα πλεκτό polo της ίδιας μάρκας, σε σκούρο μπλε χρώμα.

