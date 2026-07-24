Eντός του Προεδρικού Μεγάρου λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην Αττική πραγματοποιήθηκε φέτος η εκδήλωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Οι καιρικές συνθήκες δεν εμπόδισαν φυσικά τους πολιτικούς φορείς, τους εκπροσώπους κομμάτων και τους υπόλοιπους καλεσμένους να παραβρεθούν στη μεγάλη γιορτή της Δημοκρατίας. Στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα - παρά τις εντάσεις των τελευταίων ημερών στη Βουλή - ενδιαφέρον έχει η πεποίθηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, καθώς θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός μιλά με ειλικρίνεια όταν αναφέρεται στην ημερομηνία. Αποκάλυψε, επίσης, ότι θα πάει διακοπές στη Λέρο με τον γιό του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε και την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Ρένας Δούρου: «Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν, είναι απόλυτο δικαίωμά τους. Δεν απογοητεύτηκα, ήμουν απασχολημένος με τον καιρό...». Η μικρή προσέλευση πολιτικών αρχηγών σχολιάστηκε και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα: «Τέσσερα μόνο κόμματα, μου θυμίζει τις αρχές της μεταπολίτευσης...», είπε με νόημα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας απένεμε με τον τρόπο του τα εύσημα στον επικεφαλής του «ελληνικού FBI» για τις πολλές, πρόσφατες επιτυχίες: «Με τόσες επιτυχίες σε βλέπω ευρωβουλευτή», είπε με διάθεση χιούμορ στον Φώτη Ντουίτση, ενώ στη συνέχεια οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν για το ενδεχόμενο να γίνει debate με πολλούς υποψήφιους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πάλι χιουμοριστικά: «Να γίνει με ΑΣΕΠ».

Ο Παύλος Χρηστίδης με τη σύζυγό του, Νάντια Μητσάκου

Ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Σωκράτης Φάμελλος με τη σύζυγό του Τατιάνα Παπαδοπούλου

Οι τέσσερις τιμητικοί προσκεκλημένοι της δεξίωσης: Ο μαθητής με τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, 19.80, Γιώργος Μυριάδης και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, μαθητής με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό, 19.75. Επίσης, η εκπαιδευτικός Παναγιώτα Διαμαντή που έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα, αλλά και ο Αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, κυβερνήτης F-16 που πέτυχε την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.

Δημήτρης Κουτσούμπας και Νικήτας Κακλαμάνης υπό το άγρυπνο βλέμμα του Νίκου Ανδρουλάκη

Ένα από τα πηγαδάκια στη μεγάλη σάλα του Προεδρικού Μεγάρου που τράβηξαν την προσοχή, ήταν εκείνο ανάμεσα στον Επίτροπο Μεταφορών, Απόστολο Τζιτζικωστα και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο. «Είμαι συνεπής στις θέσεις μου», ακούστηκε να λέει ο ανεξάρτητος πλεον βουλευτής

Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πηγή: skai.gr

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