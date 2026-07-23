Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Πλήγματα των Χούθι σε τάνκερ - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν το «σφυροκόπημα» του Ιράν

Σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με την ένταση να μεταφέρεται ταυτόχρονα στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Στενό του Ορμούζ και στο ιρανικό μέτωπο. Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα, με το Ριάντ να επιβεβαιώνει επίθεση και πυρκαγιά στο ένα από αυτά, ενώ οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν για 12η διαδοχική νύχτα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Η διπλή κλιμάκωση ενισχύει τους φόβους για γενικευμένη διατάραξη της εμπορικής ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών ροών, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «εντελώς κλειστό» και η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν τα σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα Encelia και Layla στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ριάντ επιβεβαίωσε την επίθεση στο Encelia, το οποίο ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Το περιστατικό εντάσσεται στον «ναυτικό αποκλεισμό» που έχουν κηρύξει οι Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας. Η οργάνωση έχει προειδοποιήσει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, επικαλούμενη την εξίσωση «πολιορκία αντί πολιορκίας».

Το πλήγμα στο Layla, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα και μέχρι στιγμής βασίζεται στην ανακοίνωση των Χούθι.

Δωδέκατη νύχτα αμερικανικών επιδρομών

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη 12η διαδοχική νύχτα πληγμάτων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι επιθέσεις στράφηκαν εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θέσεων παράκτιας επιτήρησης και άλλων στρατιωτικών υποδομών.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί εργαζομένους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Ο απολογισμός, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ έχουν μεταδοθεί και αντικρουόμενες πληροφορίες.

Μάχη για τον έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ

Η κρίση εντείνεται εν τω μεταξύ και στο Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το στενό θα παραμείνει «εντελώς κλειστό» όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η ιρανική πλευρά υποστήριξε επίσης ότι σταμάτησε τρία πετρελαιοφόρα τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τη «ναρκοθετημένη νότια διαδρομή» του στενού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, ένα από τα πλοία εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, με τα άλλα δύο να πραγματοποιούν αναστροφή.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ η αμερικανική πλευρά αμφισβητεί ότι το Ιράν έχει επιβάλει πλήρη και αποτελεσματικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε παράλληλα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των υποδομών της χώρας θα προκαλέσει απάντηση «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απείλησε ότι κάθε νέα ιρανική επίθεση εναντίον πλοίου στο Ορμούζ θα απαντάται με την καταστροφή γεφυρών ή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν, ακόμη και στην περιοχή της Τεχεράνης.

Η ένταση διαχέεται παράλληλα στην ευρύτερη περιοχή. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αντιμετώπισε επίθεση «εχθρικών drones», ενώ η Ιορδανία και το Μπαχρέιν έχουν επίσης αναφέρει επιθέσεις και αναχαιτίσεις πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος με αμερικανική τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Η συμφωνία προκαλεί ήδη συζητήσεις για το ενδεχόμενο να αποκτήσει το Ριάντ δυνατότητα εγχώριου εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και για τον κίνδυνο νέου περιφερειακού ανταγωνισμού εξοπλισμών.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια παρατεταμένη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Στενό του Ορμούζ θα περιορίσει τις ενεργειακές ροές, θα αυξήσει το κόστος των μεταφορών και θα αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Πηγή: skai.gr

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